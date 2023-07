Kora przeżyła piekło u zakonnic. "Były w patologiczny sposób okrutne"

Opowiedziała, jak ksiądz w Jordanowie zachowywał się w stosunku do niej oraz do innych dzieci. - Gdy proboszcz wreszcie skończył śniadanie, rozpoczynało się spotkanie z dziećmi. Pod sutanną miał spodnie, a w tych spodniach cukierki w głębokich kieszeniach. Nie dawał nam ich sam. Dziewczynki musiały podchodzić po kolei i grzebać w tych kieszeniach, by znaleźć cukierka. A przy okazji grzebały wiadomo gdzie - mówiła.