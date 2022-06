Piekło dzieci z DPS-u w Jordanowie trwa od lat. Znęcano się tam nad Korą Jackowską

- Jestem szalenie zdumiona, że to ciągle trwa i daje się na to przyzwolenie. Kora była w tym ośrodku (Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie - przyp. red.) 60 lat temu i głośno mówiła o tym, co ją tam spotkało. Przerażające jest to, że zakonnice już dawno się tam zmieniły, a sposób wychowywania dzieci i opiekowania się nimi, pozostał - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Beata Biały, autorka "Słońca bez końca. Biografia Kory".