Koreanki odmawiają seksu. Mają ważny powód

Chcą zostać usłyszane

Koreanki w ten sposób chcą wywrzeć presję na dominujących w kraju mężczyznach, sprzeciwiając się nierównemu traktowaniu. Domagają się, by prezydent Yoon Suk-yeol podjął działania zmierzające m.in. do wyrównania płac. Kobiety w Korei Południowej zarabiają średnio o 1/3 mniej, a pracują równie ciężko. Dodatkowo wykonują większość obowiązków domowych, bo ich przywiązani do tradycyjnego podziału ról mężowie mają uznawać to za "niemęskie".