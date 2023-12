Kornelia i Marek ze "Ślubu" narzekają na metraż. Chodzi o dzieci

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek o swoich planach

Kornelia i Marek opowiadali też o przeprowadzce do Bydgoszczy podczas wizyty w "Dzień dobry TVN". - Rozmawialiśmy o tym, byliśmy trochę takim weekendowym małżeństwem, zrobiliśmy za i przeciw, zostaliśmy w tej Bydgoszczy i Kornelia trochę zmieniła swoje życie, przeprowadzając się do mnie, zmiana pracy, na razie tu jesteśmy, ale nie zamykamy drzwi do innego miasta - mówił Marek.