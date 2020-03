WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Koronawirus a ciąża. Ginekolog Wojciech Falęcki mówi, jak wygląda sytuacja na porodówkach Czy ciężarne są bardziej narażone na zarażenie się koronawirusem? Jak obecnie wygląda sytuacja w gabinetach ginekologicznych? Lek. Wojciech... Rozwiń co mają w dobie koronawirusa zrobi … Rozwiń Transkrypcja: co mają w dobie koronawirusa zrobić kobiety w ciąży jak odpowiednio się zabezpieczyć Jak powinna wyglądać opieka lekarska nad nimi to pytanie do doktora Wojciecha fałęckiego ginekologa po mamy teraz połączenie Dzień dobry panie doktorze dzień dobry Dzień dobry panie doktorze wiem że pani jest Ostatnio bardzo zapracowany i sporo pacjentek No ale właśnie co mają zrobić kobiety w ciąży chodzić do lekarza ginekologa Czy wyciągać przykładać te wizyty na inny termin już mówię musimy rozdzielić trochę ginekologii i położnictwa Ponieważ wiele zabiegów z ginekologii to są zabytki planowane które przy słowo można powiedzieć mogą trochę poczekać W związku z powyższym w miejscu gdzie pracuje takie pizdy ginekologiczne odbywają się w formie wizytę z Ostatnio bardzo modne słowo że Czy można załatwić w sposób wirtualny No ale jednak nie wszystko operacje planowe jeżeli też nie są to operacje Onkologiczne bo onkologia takich położnictwo nie lubi czekać bo nie wygram potworem odciągając jego leczenie do taki planowe zabiegi ginekologiczne również na jakiś czas mogą być przełożone zupełnie inaczej wygląda sprawa z położnictwa ja mam ten komfort że widzę taką pacjentkę w ciąży na osiem dziewięć razy jeżeli ciąża jest o prawidłową fizjologiczna przebiegu to ja zapisuje pacjentki między 4 a na tygodniu czyli tak jak mi nawet ustawa gdzie no nie musimy zasłaniać się specustawa mi różnego typu Korona wirusie pozwala mi zobaczyć taką pacjentkę nawet za 5 tygodnie Międzyrzecz taką pacjentkę widziałem na przykład na początku marca To ja spokojnie mogę ją w połowie kwietnia zobaczyć oczywiście większość moich pacjentów posiada do mnie kontakt zarówno takiego Myślę że w dzisiejszych czasach internet jak mnie chyba nie ma mnie problemu znaleźć żadnych mediów społecznościowych to raczej proste i zalecałbym dużą ostrożność dużą duży spokój tych lanych w ogóle naszych pacjentek rzeczywiście obostrzenia Polskiego Towarzystwa ginekologów i położników weszły najbardziej sexy ultrasonograficznej żeby ta badania przezpochwowe limitować do minimum żeby badania wykonywać w środkach ochronnych żeby były tylko trzy badania te pierwszego drugiego trzeciego trymestru Jeżeli oczywiście sytuacja na to pozwala także tak wygląda to kwestia ambulatoryjne jeżeli chodzi o kwestie Szpitalną No porodu nic nie zatrzyma idę na sytuacja na salach porodowych pozwala pracujemy normalnie na pytanie kluczowe Bo wiemy że koronawirus uderza w osoby które są osłabione które chorują na różne kwestie związane z nowotwór ale często tym tym tym tą kwestią nie pomagającą jakby w leczeniu koronawirusa jest też wiek A czy nie pomagają a wręcz chodzą są w pewien sposób nomen-omen jest ciąża to znaczy Czy kobiety w ciąży są bar powikłaniami po kongresie na razie takich wielkich badań na ten temat nie ma tak samo jak nie ma badań na temat Czy bezpieczne teraz jest zachodzenie w ciążę Czy bezpieczne jest teraz karmienie ale prostu za mało krytycznych za mało danych w szpitalu gdzie ma przyjść pracować szczęśliwie Nie ma żadnej osoby zakażonej Korona wirusem nie jesteśmy ze szpitalem jednym jednym więc jakby dlatego działa Więc ciężko odpowiedzieć Cisna na to pytanie ciąża generalnie jest taki dobrostanem kobiety Trochę rzadziej chorują W ciąży a jeżeli to są choroby na teraz też modne słowo współistniejącym znaczy pani która jest w ciąży była chora przed ciążą na nadciśnienie przewlekłe i dzięki temu może być bardziej narażone na tej lub inne choroby panie doktorze co z porodami rodzinne my wiemy że szpitale no praktycznie zlikwidowały odwiedziny u zwykłych pacjentów jak to jest w przypadku oddziałów położenie zabezpieczyć płytki te kobiety tutaj mamy takie same postępowanie mamy absolutny zakaz odwiedzin zarówno w oddziale ginekologii jakim dziale położniczym to szybko zareagowali śmy i bardzo szybko zawiesiliśmy porody rodzinne Ja wiem że to jest w dzisiejszych czasach bardzo trudno do zaakceptowania przez obie ze stron i partnerzy są nieocenionym pomocą dla pani rodzących natomiast no na ten na tą chwilę mamy bardzo duże zrozumienie ze strony naszych pacjentek i rozumiem że zdrowie dziecka jest najważniejsze i akceptuję tą sytuację na tym rzeczywiście wróciliśmy do sytuacji takiej kiedy ja się urodziłem to już Kiedyś też mówiłem że w porodzie uczestniczy zainteresowana Czy rodząca i ewentualnie lekarz albo lekarz A my mamy najnowsze dane No niestety smutne dotyczące koronawirusa w Polsce 83 nowe przypadki 200 ml Ja w sumie mam tych przypadków jest jedna osoba zmarła dodatkową więc to jest już w sumie 32 ofiary koronawirusa w Polsce panie doktorze i jeszcze takie pytanie które mogą same mamy której już urodziły bądź w najbliższym czasie będą rodzić Jak to jest jeżeli chodzi o możliwość zarażenia dziecka Jeżeli mama jest zakażona korona czy są jakieś takie udokumentowane przypadki żeby chodzić do tej transmisji pionowej czyli z matki wirus przenosi się na dziecko znaczy generalnie Sytuacja jest taka że jeżeli kobieta jest zarażona koronawirusy ma być izolacja takiej pani do momentu trzeba zapewnić takiej pani oczywiście ściąganie pokarmu i do momentu dwóch testów ujemnych pani powinna być załadowana tak jest na razie zobaczymy co będzie dalej