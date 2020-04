Koronawirus a otyłość dzieci. "Konsekwencje mogą być długofalowe"

Zamknięte szkoły, brak ruchu, długie godziny przed ekranami, kaloryczne posiłki – to brzmi jak prosta droga do otyłości. Tymczasem to codzienność wielu z dzieci. Amerykańscy eksperci do spraw zdrowia publicznego na łamach tytułu "Obesity" twierdzą, że zamknięcie szkół w wielu krajach świata z powodu pandemii doprowadzi zwiększania przypadków otyłości wśród dzieci. - Otyłość w bardzo wczesnym wieku wiąże się z ryzykiem niezdrowej, nadmiernej masy ciała w średnim wieku – alarmują w swojej pracy.