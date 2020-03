Koronawirus. Bezdomni znaleźli się w trudnej sytuacji

czy dziś w dobie koronawirusa bezdomnością poza takim ogólnym poczuciem beznadziei degradacji społecznej wiąże się ogromny spraw przecież ludzie bezdomności nie tylko ci młodzi ci starsi wszyscy też się boją a nie mają się gdzie pani Agnieszka noclegowni jakieś domy pomocy i tak dalej i tak dalej Może gdzie powinno się tych ludzi w pewien sposób zwieść niech oni tam zostaną na czas po prostu tego koronawirusa tej epidemii to będzie też dobre dla nich że nie będą mieli kontaktu z innymi osobami które nie mogłyby je zarazić Powiem tak wspaniały pomysł problem z tym że jeszcze przed Korona wirusem nasze schroniska w Warszawie były pełne teraz pojawiają się kolejne osoby które dotychczas jakoś sobie radziły miały swoje sposoby na przetrwanie nie korzystały z pomocy tego typu placówek ale miejsc już brakuje Jednocześnie powiedział pan noclegownia noclegownia to jest Tylko nocą co ma zrobić w ciągu dnia można ich przekształcić go środków żeby on jej żeby oni właśnie nie wychodzili żeby byli w jednej zamkniętej społeczności z osobami z zewnątrz takie są zalecenia natomiast Tak jak powiedziałam brakuje miejsc szczęście schronisk już W tej chwili nie przyjmuje nowych osób przed chwilą dosłownie Przeprowadziłam rozmowę z dwójką chłopaków 124 drugi 20 lat jakby wspólnie w rozmowie poszukiwaliśmy rozwiązań na ten moment nie mogliśmy i niczego wynająć do informacja jest taka w tej noclegowni już nie przyjmują w innej noclegowni pozwolono im przez jedną noc spać w kuchni no ale przecież to też nie jest miejsce w którym oni powinni się znaleźć także spacja jest naprawdę bardzo bardzo dramatyczne bardzo trudna Fundacja po drugie prowadzi to mieszkania treningowe w Warszawie czy w związku z tym będzie nie wiem do prezydenta Warszawy prezydenta trzaskowskiego o to aby Jakoś wam pomógłby Pochylił się nad losem młodych ludzi ludzi którzy nie mają dachu nad głową nie mają gdzie się podziać Fundacja po drugie ale również inne organizacje pozarządowe które działają w stolicy i zajmują się osobami bezdomnymi są w stałym kontakcie z władzami miasta problemem bez w Warszawie zajmuje się pan prezydent rabiej 2 dni temu w piątek tak to czy już dni temu było spotkanie z panem prezydentem szukamy tych rozwiązań w tej chwili Nasze Miasto szuka rozwiązania dodatkowego wprowadzenia jakiegoś lokalu który mógłby być miejscem pobytu również miejscem kwarantanny osób dla osób doświadczających bezdomności na to dzieje się troszkę za wolno a dzisiaj dochodzi to takie sytuacje że policja No kontroluje ulicę i jak ona się zwraca do tych osób bezdomnych co ona robi że zabiera je do aresztu czy zabiera je gdzieś do noclegowni Czyściłem wywozi może jak to dokładnie wygląda takie osoby trafiały by do aresztu natomiast nie miałam żadnych zgłoszeń odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie Żaden z młodych ludzi których znam i się kontaktował nie zgłaszał że miał problemy z policją w związku z tym że jest osobą bezdomną dotychczas było tak że on do mnie liczyć na pomoc w straży miejskiej i bardzo możliwe że nadal to funkcjonuje tylko może być taki problem Myślę że nawet jest taki problem że Straż Miejska zawożąc osobę bezdomną do różnych prac Niestety ale zostanie zamknięte drzwi bo bo nie toczą się w tej chwili przyjęcia co więcej placówki by też nie są przygotowane byśmy dostali zalecenia izolacji miejsca kwarantanny ale placówki nie są do tego dostosowane bardzo często są wcale 30 i 20 osobowe jak tych ludzi izolować we w tego typu miejsca w tej chwili Łóżka są od siebie oddalone o co najmniej półtora metra ale oddalenie tych łóżek powoduje automatycznie taką sytuację że mniej osób może w wielu placówkach w Warszawie ale również w Polsce łóżka znajdują się bardzo blisko siebie więc nawet takie proste rozwiązanie tego minimalnego dystansu okazuje się rozwiązaniem bardzo skomplikowanym a może nawet niemożliwe