Koronawirus. Lekarka Małgorzata Stefańska apeluje. Sama jest matką i nie rozumie decyzji rządzących

"Nie wyobrażam sobie, jak to praktycznie miałoby wyglądać dla personelu, który pracuje na oddziałach pediatrycznych. A także dlatego, że jako racjonalnie myślący człowiek zakładam, że jeżeli dziecko jest zakażone SARS CoV-2, to jego rodzic z dużym prawdopodobieństwem również (i na odwrót)" – pisze w swoim poście na Facebooku.

Opina Rzecznika Praw Pacjenta niewiele zmienia, ponieważ pomimo, że zaznaczył on, iż każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, to obecnie dyrektorzy poszczególnych szpitali mają decydujący głos w tej sprawie.

"Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co może czuć hospitalizowane dziecko odizolowane od rodziców, a szczególnie to młodsze, któremu trudno zrozumieć powody tej nieludzkiej decyzji. Co czuje dziecko, podłączone do respiratora, które nie widzi swojej mamy lub taty" – zastanawia się Małgorzata Stefańska.