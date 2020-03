Koronawirus na świecie. Greta Thunberg zawiesza strajk klimatyczny w obawie przed pandemią

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg we środę ogłosiła zawieszenie strajku klimatycznego. Jako powód podała obawę o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Oprócz tego, Thunberg zamieściła wymowny wpis, w którym radzi ludziom z całego świata do zwrócenia większej uwagi na wprowadzone zasady bezpieczeństwa. Co takiego napisała?

Greta Thunberg odwołała strajk klimatyczny. (Getty Images, Fot: Burak Akbulut/Anadolu Agency)

Wpis Grety Thunberg o zawieszeniu strajku

Greta Thunberg w obawie przed koronawirusem zawiesiła planowany od dawna strajk klimatyczny. Jak sama przyznaje, choć wirus z Wuhan stanowi mniejsze zagrożenie dla młodych ludzi, to nie powinni oni bagatelizować problemu. We wpisie aktywistki czytamy:

„Musimy słuchać tego co mówi nauka i eksperci. Teraz wzywają oni do ograniczenia dużych zgromadzeń publicznych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Musimy być solidarni z osobami, które są najbardziej narażone na zachorowanie i działać we wspólnym interesie” - napisała na Twitterze.

Greta Thunberg zaprasza na strajk online

Greta Thunberg zdaje sobie sprawę z wielu zakazów związanych z działaniem przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym zakazane są m.in. duże publiczne zgromadzenia oraz uczestniczenie w nich – dzięki temu zachowuje się ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Młodziutka Greta Thunberg swoimi działaniami przyciąga młodych ludzi, którym zależy na przyszłości planety. Aktywistka ostatnio brała udział w protestach klimatycznych w Bristolu oraz w Brukseli. Ze względu na strach przed koronawirusem, organizacja kolejnych strajków jest niemożliwa, ale Thunberg znalazła i na to rozwiązanie:

"Kryzys klimatyczny i ekologiczny jest największym kryzysem, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość, ale teraz musimy znaleźć nowe sposoby budowania ekologicznej świadomości i propagowania właściwych postaw, któe nie angażują zbyt dużych tłumów. Możesz dołączyć do #DigitalStrike na nadchodzące piątki – opublikuj swoje zdjęcie i użyj hasztagu #ClimateStrikeOnline #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate” - napisała na Twitterze.