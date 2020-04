WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 Koronawirus Informatorsanitariusze Klaudia Stabach 48 min. temu Koronawirus. Sanitariusz opowiada o swojej pracy. "Odejście byłoby nieprzyzwoite" Borys Stankiewicz pracuje jako sanitariusz w szpitalu Bielańskim w Warszawie. Mężczyzna każdego dnia przemierza placówkę wzdłuż i wszerz, aby rozwieźć dostawy leków, czystą pościel czy przewieźć chorych na badania. Ponadto do jego obowiązków należy przeprowadzenie zwłok pacjentów do patomorfologii. Sanitariusz właśnie to zajęcie uważa za najtrudniejsze i obawia się, że niedługo jego kilkuosobowy zespół nie nadąży z pracą. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sanitariusz w masce, którą sam sobie kupił (Archiwum prywatne) Klaudia Stabach, Wirtualna Polska: Nazywasz siebie członkiem „czarnego personelu”. Dlaczego?

Borys Stankiewicz, sanitariusz: Wykonujemy tzw. brudną robotę za najniższą stawkę. Sanitariusze, salowe, sprzątaczki od wielu lat są niedoceniane i spychane na drugi plan, chociaż tak naprawdę bez nas szpitale nie byłyby w stanie prawidłowo funkcjonować. Teraz pracujecie ponad siły, może to otworzy oczy niektórym osobom.

Chcieliśmy to zmienić wcześniej. Planowaliśmy strajk i gdyby nie pandemia, to nasze działania rozpoczęłyby się w ubiegłym miesiącu. Dziś priorytetem jest walka o zdrowie Polaków. Jak sobie radzicie w tej nadzwyczajnej rzeczywistości?

Jest ciężko. Obecnie dwóch kolegów z mojego kilkuosobowego zespołu jest na kwarantannie. Wszystko przez to, że przywieziono do nas pacjentkę z demencją z innego szpitala. Kobieta była zarażona, ale nie poinformowano nas o tym. Kiedy się dowiedzieliście?

Gdy zmarła. Ty przeprowadzałeś jej zwłoki do patomorfologii?

Nie. Gdybym to był ja, to też miałbym kwarantannę. Zajmowało się tym dwóch moich kolegów. Teraz w obliczu pandemii wykonanie tego zadania stało się trudniejsze?

Zdecydowanie. Całe pomieszczenie jest wypełnione kropelkami wirusa pochodzącego z organizmu zmarłego pacjenta, który kaszlał, wydzielał ślinę itd. Procedura wejścia do takiej sali jest niezwykle ważna i bezwzględnie trzeba zachować środki ostrożności. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet Ile to trwa?

Gdy dostajemy informacje, na którym oddziale znajduje się nieżyjący pacjent, którego trzeba podprowadzić (Celowo mówię pacjent, ponieważ tak jest określany przez mój dział do momentu pozostawienia w pomieszczeniu patomorfologii na najniższym piętrze szpitala dostępnym wyłącznie dla pracowników), to na dwie godziny podstawiamy na oddział w wyznaczone pomieszczenie wózek zgonowy. W międzyczasie, dla pewności, wykonuje się pacjentowi ostatnie EKG i informuje rodzinę o całej sytuacji. Później przewozimy pacjenta do pomieszczenia na oddziale patomorfologii. Każda taka sytuacja jest trudna dla mnie i zajmuje sporo czasu. Nie wyobrażam sobie, jak będziemy funkcjonować jeżeli tych zgonów nagle będzie bardzo dużo. Ze względu na braki kadrowe?

Mój zespół jest niewielki, ale na szczęście 100 procent z nas wciąż chce pracować. Nieciekawa sytuacja jest w zespole odpowiedzialnym za higienę, czyli salowe, sprzątaczki. Tam obłożenie jest na poziomie 40 procent. Wiele osób pracowało w kilku placówkach i kiedy trzeba było wybrać jedną, to nie każdy u nas został. Ponadto niektórzy poszli na zasiłek wychowawczy lub L4. A pracy jest więcej niż zazwyczaj?

Zdecydowanie. Przecież trzeba dokładnie dezynfekować każdy kąt, każdą klamkę. Jeszcze przed pandemią salowa, która przychodziła na nocną zmianę odpowiadała za czystość na całym skrzydle szpitala. Czyściła sale operacyjne, sale zabiegowe, sprzątała po pacjentach, którym przytrafił się jakiś wypadek. Czy te panie mają dostęp do odpowiedniej ilości środków czystości i dezynfekcji?

Od kilku dni jest o wiele lepiej w tym zakresie. Co się takiego wydarzyło?

Na początku tygodnia prezydent Warszawy zrobił nam dotowarowanie. Przywieziono całe kartony środków ochrony osobistej. W czwartek po godzinach rozwoziłem je na oddziały. Dobrze, że w końcu coś dostaliśmy, bo wcześniej była bieda. Może dzięki temu w Bielańskim nie dojdzie do sytuacji, która wydarzyła się w Szpitalu Bródnowskim, który jest obecnie jednym z największych ognisk epidemii w kraju.

Mam taką nadzieję. Dostaliśmy zapasy i zdajemy sobie sprawę, że jest to znak, żebyśmy byli przygotowani na falę zarażonych. Szpital Bródnowski, który był flagowcem na mapie Warszawy, zatonął i teraz na jego miejsce wypływa stary, wyżyłowany i lekko podtopiony Okręt Bielański. Jak ta perspektywa wpływa na twoje samopoczucie?

Myślę, że radzę sobie lepiej niż wielu kolegów z pracy. Przeszedłem w swoim życiu przez sporo trudów, dlatego sytuacje stresowe nie paraliżują mnie. Chociaż nie będę ukrywał, że jestem zmęczony i przestraszony. Nie myślałeś, żeby zrezygnować?

Teoretycznie mógłbym to rozważać, bo urodziłem się jako astmatyk oraz mam nadciśnienie tętnicze, a to sprawia, że jestem trochę bardziej narażony. Jednak mój ojciec powtarzał mi: "Jeśli nie wiesz jak się zachować, to zachować się chociaż przyzwoicie". Myślę, że odejście byłoby nieprzyzwoite. A co z bliskimi? Nie boisz się o ich zdrowie? Że "przyniesiesz wirusa" do domu?

Moja mama jest w rodzinnym mieście, kilkaset kilometrów od Warszawy. Z kolei przyjaciółka i dzieci wyjechali w swoje rodzinne strony. Podjęliśmy wspólnie tę decyzję. Teraz mieszkam sam w jej mieszkaniu, ale to może zmienić się w każdej chwili, ponieważ moja partnerka zdecydowała się udostępnić swoje mieszkanie dla innych pracowników Szpitala Bielańskiego, którzy w obawie o zdrowie rodziny nie chcieliby wrócić do własnych domów. Stwierdziliśmy, że ja i tak codziennie przebywam w tym szpitalu przemieszam się po wszystkich oddziałach, więc jestem w podobnym stopniu narażony. Piękny gest. Wiem, że podobnie zrobiło wielu Polaków. Mam wrażenie, że pandemia sprawiła, że solidaryzujemy się, że chcemy sobie pomagać. W jaki sposób można pomóc w pracy takim osobom jak ty?

Pomóc powinno się przede wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, bo to na nich spoczywa odpowiedzialność za zdrowie pacjentów. Muszą mieć niezbędny sprzęt i środki ochrony. To oni walczą na froncie, a ja jestem od podawania im tej amunicji. Jednak jeśli mam okazję o coś poprosić, to proszę o pozostanie w domach i zachowanie dystansu społecznego. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze