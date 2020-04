WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 koronawiruskosmetyczki Maja Kołodziejczyk 3 godziny temu Koronawirus w branży beauty. Gdy kosmetyczki i fryzjerzy muszą wybierać między łamaniem prawa, a wyżywieniem rodziny W okresie epidemii koronawirusa obowiązuje zakaz wykonywania usług przez fryzjerów i kosmetyczki. Wśród osób zatrudnionych w branży mówi się jednak o ludziach pracujących "w podziemiu". Do podjęcia takiego ryzyka skłania je brak środków do życia i konieczność utrzymania rodziny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronawirus. Wizyta w salonie kosetycznym (zdjęcie ilustracyjne) (Getty Images) Chociaż w okresie epidemii koronawirusa, rząd zamknął salony fryzjerskie i kosmetyczne, chętnych na tego typu usługi wciąż nie brakuje. "Czy ktoś przyjmie mnie na paznokcie? Zapewniam, że siedziałam w domu!" – brzmi jedno z bardzo licznych pytań, jakie można znaleźć na grupach na Facebooku. W sieci wciąż pojawiają się nowe ogłoszenia kobiet zapraszających klientki na "paznokcie" czy "rzęsy". Wiele osób pracujący w branży beauty jest oburzonych takim zjawiskiem. Wiedzą, że obecnie ich praca jest niebezpieczna, a za złamanie zakazu obowiązuje wysoka kara. Mimo to wciąż muszą płacić za wynajęcie lokali, a ich oszczędności powoli się kończą. Boją się, że jak rząd nie wprowadzi skutecznych propozycji pomocowych, również będą zmuszone "zejść do podziemi", by utrzymać siebie i wyżywić rodziny. Nielegalne stylistki zaniżają rynek Wioletta jest stylistką paznokci i prowadzi własny salon. W grudniu przeniosła się z Krakowa do mniejszego miasteczka, gdzie wynajęła większy lokal. – Mimo zmiany lokalizacji, mój salon świetnie prosperował. W Krakowie podnajmowałam jedno stanowisko u kogoś, a w mniejszym mieście mogłam za niewiele większe pieniądze wynająć większy salon. Wynajęłam go wraz ze wspólniczką zajmującą się przedłużaniem rzęs. Byłam zadowolona ze swojej decyzji – opowiada. Zobacz także: Test szczoteczki sonicznej Panasonic Gdy wybuchła epidemia koronawirusa, Wioletta zaczęła obawiać się o zdrowie swoje oraz rodziny. Nie chciała w takich okolicznościach przyjmować klientów. – Salon zamknęłam 14 marca i prawdę mówiąc zrobiłam to jako jedna z pierwszych kosmetyczek w miejscowości. Mam sześcioletnią córkę, która jest chorowita i kilka razy przechodziła zapalenia płuc. Co prawda w moim powiecie nie było jeszcze podejrzeń o wirusie COVID-19, ale ja wolałam dmuchać na zimne – opowiada. Chociaż Wioletta zamknęła salon, klientki nadal zaczęły dzwonić do niej, próbując namówić kosmetyczkę, aby przyjęła je w drodze wyjątku. – Były skłonne zapłacić więcej za manicure. Gdy odmawiałam, pytały, czy znam kogoś, kto zapłaci teraz. Myślę, że w okresie epidemii koronawirusa każda stylistka, fryzjerka czy kosmetolog otrzymuje takie pytania – mówi. – Oczywiście, są tez stałe klientki, które rozumieją moją sytuację i proszą bym o nich pamiętała, gdy znów otworze swój salon. Koszt wynajęcia małego stoiska w centrum Krakowa wyniósł 1300 zł z opłatami za 15m2. Wynajęcie salonu o powierzchni 80m2 w mniejszej miejscowości kosztowało 3000 zł plus rachunki, z czego połowę tej kwoty płaciła wspólniczka Wioletty. Zamknięcie salonu wiązało się z brakiem dochodów, a mimo to kobiety muszą płacić za wynajęcie lokalu. – Złożyłam wnioski o postojowe i umorzenie składek ZUS, ale wszyscy mówią, że nie mamy na co liczyć. Branża beauty jest w tragicznej sytuacji. Jestem pewna, że jak to będzie dalej tak wyglądać, to dziewczyny będą świadczyć swoje usługi po domach. Szara strefa już się szerzy. Widziałam masę ogłoszeń osób świadczących obecnie usługi na formach internetowych – zdradza. – Niby są kary, ale nie sprawdzają wszystkich. Odpowiedzialni właściciele salonów tracą klientów, którzy uciekają, tam "gdzie jest otwarte". Nielegalne stylistki zaniżają też rynek, proponując niższe ceny. Ciekawe, czy oferują klientom odpowiednie środki higieniczne. Teraz rękawiczki kosztują 180 zł za 100 sztuk, a w hurtowniach mówią, że do końca roku nie zejdą z cen. Do tego dochodzą koszty płynów do dezynfekcji i maseczek, a wiele z nas oddało je do szpitali – dodaje. Państwo nie pomaga, klientki naciskają Monika jest stylistką rzęs i otworzyła działalność w grudniu zeszłego roku. Jej praca miała charakter mobilny, ale zamierzała w przyszłości wynająć gabinet w salonie fryzjerskim. – Moje plany popsuła epidemia koronawirusa. 13 marca odwołałam wszystkie wizyty. Mam dwoje dzieci w wieku 4 i 13 lat. Martwiłam się o nie. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem samotną, samodzielną mamą. Nikt nie wspiera mnie finansowo. Wiedziałam, że znalazłam się w trudnej sytuacji. W trakcie epidemii Monika złożyła wnioski o świadczenia postojowe, opiekuńcze oraz zawieszenie ZUS. Na razie nie otrzymała jednak żadnej informacji zwrotnej. Kobieta stale odbiera telefony od klientek, które próbują umówić się na wizytę. – Odmawiam. Boję się o siebie, o moje dzieci, o zdrowie klientek, bo nikt nie wie, czy nie jest nosicielem. Większość dziewczyn przyjęła zdroworozsądkowo zaistniałą sytuację. Niektóre klientki wciąż jednak do mnie piszą, przysięgając, że z nikim nie mają kontaktu, są zdrowe, a za przedłużenie rzęs zapłacą więcej niż zwykle. Całe szczęście, że wyjechałam do rodziców na wieś i właśnie tutaj spędzam kwarantannę. Odległość jest dobrym argumentem, żeby nie drążyły tematu i przestały namolnie mnie przekonywać. Chociaż Monika boi się koronawirusa, wie, że na dłuższą metę bez pomocy państwa nie poradzi sobie finansowo. Jest w kontakcie, z panią pracującą w hurtowni, która opowiada jej że dużo fryzjerek i kosmetycznej mimo gróźb kar, nadal świadczy swoje usługi. – Ja sama jeśli nie dostanę "postojowego" też będę musiała coś zrobić. Za coś trzeba żyć. Oszczędności w większości zainwestowałam we własną działalności, na którą zdecydowałam się dopiero cztery miesiące temu – przyznaje. Presja wywierana przez klientki wprost proporcjonalna do długości odrostów Michał Łenczyński jest od 20 lat dyrektorem zarządzających w Akademii Sztuki Piękności, a z branżą beauty związany jest od 2. roku życia. Jeszcze przed wybuchem epidemii, zdecydował się zawiesić wszystkie kursy kosmetyczne. Gdy w Polsce zaczęły pojawiać się kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa i zamknięto szkoły, zorientował się, że osoby pracujące w branży beauty i absolwentki jego akademii będą w trudnej sytuacji. Postanowił założyć na Facebooku grupę "Beauty Razem" zrzeszającą fryzjerów, stylistki paznokci, kosmetyczki oraz inne osoby pracujące w tym sektorze. – Jesteśmy grupą nieformalną, choć funkcjonujemy już w mediach, pismach posłów do KPRM, czy dwustronnej korespondencji z Ministerstwem Rozwoju. Nie jest to żadne stowarzyszenie, które ma 10 czy 20 osób. Po prostu założyłem grupę na Facebooku. Zaprosiłem specjalistki, z którymi utrzymuję relacje, w tym wiele absolwentek akademii i poprosiłem, aby zaprosiły do grupy kolejne osoby. Czułem, że muszę za nimi stanąć i je wesprzeć, zmotywować. W ciągu jednego dnia zebrało się 8 tys. osób, w ciągu tygodnia 20 tys. osób, a obecnie jest nas blisko 30 tys. – opowiada – Swoje wsparcie zaoferował lekarz, księgowa, prawnik, psycholog. Wśród specjalistów i ich klientów przeprowadziliśmy błyskawiczne badania rynku na tysiącach osób. Kiedy 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, 94,1 proc. specjalistów zamknęło salony kosmetyczne, żeby dbać o zdrowie swoje i klientów, a co trzecia osoba, bo 29,9 proc. pracowników branży beauty zaniosło swoje zapasy maseczek, rękawiczek i środków do dezynfekcji do szpitali, gdzie ich brakowało. Takie spontaniczne akcje z dobrego serca inspirowane przez innych odbywały się w całym kraju. Kosmetyczkom dziękował nawet prezydent Andrzej Duda. Członkowie grupy zgodnie stwierdzili, że branża beauty znajduje się w bardzo złej sytuacji i skoro wkrótce może zostać odgórnie zamknięta jak to miało miejsce w innych krajach, potrzebuje dedykowanego wsparcia. Postanowiono stworzyć petycję online skierowaną do Premiera Rządu RP, Minister Rozwoju, Minister Zdrowia, Organizacji branżowych i Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o pilne opracowanie pakietu gotowych rozwiązań pomocowych dla sektora beauty. – Zapytałem, czy specjaliści wyrażają zgodę, abym podpisał petycję swoim imieniem i nazwiskiem i pieczątką akademii. W ciągu chwili tysiąc komentarzy „tak” rozładował mi telefon. Sporządziłem i odczytałem petycję i przesłałem ją organom państwowym. Zrobiliśmy szybko badania rynku, zarówno pracodawców i przedsiębiorców branży beauty, jak i ich klientów. Ukazały one, że przed oficjalnym zakazem zamknięcia salonów jedyne 5,9 proc. lokali nadal prosperowało, jednak w perspektywie tygodnia później 1/3 deklarowała konieczność otwarcia się z powodu braku środków do życia, a cała branża generuje 10 mln. kontaktów osobistych miesięcznie – wyjaśnia. Michał Łenczyński spisał petycję w oparciu o dziesiątki tysięcy komentarzy, jasno określającą, jak wygląda teraz sytuacja branży, z jakimi problemami się zmaga, na jakich obszarach wymaga pomocy od państwa i zaproponował gotowe rozwiązania, co podparł wynikami badań. – Poprosiłem o to, żeby wyrażono jasne stanowisko, czy możemy pracować i na jakich warunkach, czy też grozi nam za to odpowiedzialność karna, czy też nie możemy pracować, bo lokalne Sanepidy wydawały sprzeczne zalecenia i wprowadzały chaos. W przypadku ewentualnego odgórnego zamknięcia salonów, do którego doszło 1 kwietnia 2020 r., poprosiłem o określenie, które z rozwiązań pomocowych zostaną zastosowane. Pismo wysłałem w zasadzie do wszystkich istotnych ministerstw i posłów wszystkich opcji oraz senatorów. Do teraz nie ma odpowiedzi na petycję, choć posłowie i senator zadziałali bardzo sprawnie – przyznaje. – Sytuacja zmienia się jednak bardzo dynamicznie. Gdy wiadomo było, że zostanie wprowadzona tarcza antykryzysowa, dostaliśmy w nocy projekt ustawy. Analizowaliśmy go z prawnikami i innymi stowarzyszeniami i napisaliśmy poprawki do ustawy, dotyczące między innymi obniżek czynszu, zrównania VAT do poziomi 8 proc. za równo na usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne (dzięki czemu po epidemii dałoby się utrzymać z mniejszej liczby klientów) oraz ułatwień dla kredytobiorców. Niestety, wszystkie proponowane poprawki zostały odrzucone. Na grupie zrzeszającej osoby pracujące w branży beauty codziennie toczą się dyskusje. Prawie nikt nie jest zadowolony z rozwiązań proponowanych przez rząd. – Ludzie mówią jasno, że jeśli nie otrzymają pomocy, za jakiś czas nie będą mieli za co żyć. Obecnie kara za świadczenie usług wynosi od 5 tys. do 30 tys. zł. Dużo czyta się o sytuacjach incydentalnych w kraju, gdzie ktoś ma otwarty salon, czy świadczy usługi w domu. Zakaz jest fikcją, bo tak długo, dopóki nie zrekompensuje się osobie z branży beauty niemożliwości pracy, to ta osoba mająca na utrzymaniu nie tylko siebie, ale i także dzieci wcześniej czy później będzie musiała pracować. Bywa, że jeden rodzic utrzymuje rodzinę, albo cała rodzina jest zaangażowana w branżę beauty. Sytuacja w przypadku takich osób jest szczególnie trudna – stwierdza Michał Łenczyński – Faktycznie, żartujemy czasem, że siła presji klientów na wykonanie zabiegu jest wprost proporcjonalna do długości odrostów. Chętnych nie brakuje, a według lekarza, który wypowiadał się na naszej grupie oraz powszechnej opinii specjalistów nie istnieje możliwość w 100% bezpiecznego wykonywania zabiegu w czasie epidemii koronawiursa. To już nie chodzi tylko o nas. Usługi to pierwsza kostka domina. Pociągną za sobą wszystkie inne sektory. Ludzie u których nie wydamy pieniędzy zaczną masowo tracić pracę i przestaną płacić podatki. Michał Łenczyński przyznaje, że w mediach często żartobliwie określa się osoby przyjmujące nielegalnie klientów mianem "podziemia beauty". – Prawda jest jednak taka, że to rząd powinien w jakiś sposób zareagować, żeby takie sytuacje nie musiały mieć miejsca. Chcę jednak zaznaczyć, że to nie jest tak, że kosmetyczki, stylistki paznokci i fryzjerzy nielegalnie przyjmują klientów na masową skalę – podkreśla – Z anonimowych badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że gdyby hipotetycznie nikt nie udzielił nam żadnej dodatkowej pomocy, to 83,7% specjalistów będzie starała się i tak trzymać bezwzględnego zakazu wykonywania usług, a dziś skala jest marginalna, na poziomie 3%. Z drugiej strony z każdym tygodniem przybywa 1-2% osób które muszą rozpocząć świadczenie usług z przyczyn życiowych. Osoby z branży są świadome konsekwencji zarówno zdrowotnych, jak i finansowych związanych ze złamaniem zakazu, ale niektórzy klienci to bagatelizują. Państwo nie ma jednak takiej mocy, aby wprowadzić w pełni skuteczny zakaz w momencie, gdy ktoś wybiera między złamaniem prawa i potencjalnym zarażeniem koronawirusem a głodem własnego dziecka. To jest jeden z najbardziej dramatycznych wyborów, przed którym człowiek może zostać postawiony w życiu.