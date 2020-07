WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 koronawirus w NiemczechNIemcy COVID- 19koronawirus francja Klaudia Kolasa 6 godzin temu Koronawirus w Niemczech i Francji. "Niektórym wydaje się, że najgorsze zagrożenie już za nami i nie wierzą w drugą falę" Liczba zakażonych koronawirusem w Europie wzrasta. W Niemczech wprowadzane są kolejne obostrzenia. We Francji padła rekordowa liczba zakażeń. Polki mieszkające w tych krajach opowiadają o tym, jaka atmosfera panuje na ulicach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Justyna Rygielska obawia się o zdrowie swoich dzieci (Archiwum prywatne, Fot: Maliny w maju) Justyna Rygielska przeprowadziła się do Niemiec 5 lat temu. Od czterech mieszka w Hamburgu, gdzie doradza mamom, jak dobrać odpowiednią chustę do noszenia dziecka i jak z niej korzystać, współtworzy również profil na Instagramie o nazwie Chustomama w Niemczech. Sama ma dwoje dzieci. Jak wspomina, na początku pandemii wszystko wyglądało inaczej. Koronawirus w Niemczech. Wszystko będzie tak, jak przed pandemią – Nie było strachu, a raczej rozbawienie. Znajomi żartowali, że jakby u nich w korporacji był przypadek koronawirusa, to wszyscy poszliby na home office i byłoby super – wspomina. Stres zaczął się dopiero kiedy zamknięto szkoły i przedszkola. – Moje dzieci były przestraszone, kiedy wychodziliśmy na spacery i widziały pozaklejane place zabaw i siłownie – opowiada. Sama przerwała pracę, żeby opiekować się pociechami. Mąż pracował z domu. Pamięta, że wtedy wszyscy ograniczali kontakty. Ze sklepów, podobnie jak w Polsce, znikały produkty. To nie koniec epidemii. Prof. Krzysztof Simon mówi o sytuacji pacjentów – Na półkach brakowało mąki, drożdży i oczywiście papieru toaletowego. Przez pewien czas były ograniczenia, że jedna osoba mogła zakupić tylko jedną paczkę papieru – dodaje. Według najnowszych wyników analiz opublikowanych przez Instytut Badawczy powszechnej kasy chorych AOK (WIdO), Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI) oraz Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, jedna piąta pacjentów z COVID-19, która została przyjęta do 920 niemieckich szpitali od lutego do połowy kwietnia, zmarła. Przeanalizowane zostały dane około 10 tys. chorych na COVID-19. Od kilku dni niemieckie media alarmują o nadejściu drugiej fali koronawirusa, liczba zakażonych wzrasta z dnia na dzień, ale emocje związane z koronawirusem opadły i ludzie coraz bardziej lekceważą zasady sanitarne. – Starsi ludzie nadal chodzą w maskach i zachowują dystans. Młodzi różnie. W sklepach maski są obowiązkowe, ale większość zakładów wróciła już normalnie do pracy. Przedszkola też już działają. 6 sierpnia dzieci z podstawówek wrócą do szkół i wszystko będzie, jak przed pandemią – zauważa Justyna. Sama obawia się ponownego otwarcia szkół. Jej młodsze dziecko będzie miało w sierpniu operację. Jeśli starsza córka wróci do szkoły, będzie miała kontakt z wieloma osobami i ryzyko zakażenia wzrośnie. Tym bardziej że ludzie już w czerwcu zaczęli spotykać się większymi grupami i wirus z łatwością może się rozprzestrzeniać. Justyna zwraca uwagę na to, że również przy składaniu zamówień w kawiarniach nie są zbierane dane klientów, choć wcześniej były. Podkreśla jednak, że nie wie, jak sytuacja wygląda w innych landach. W kwietniu opublikowała w sieci filmik. Była przerażona swoimi obserwacjami Ula jest studentką, ma 26 lat. W Niemczech zamieszkała 5 lat temu. Już w kwietniu, kiedy panika związana z koronawirusem wzrastała, a ludzie czuli się coraz bardziej samotni z powodu lockdownu, nagrała wideo o tym, jak wygląda sytuacja w kraju i umieściła je na swoim kanale na Youtube. – Chciałam wyrzucić z siebie wszystkie moje obserwacje i emocje związane z tym, co się działo – wyznaje. W nagraniu opowiada o grupach osób, które spotykają się na zewnątrz, o dzieciach biegających na boiskach, o tym, że policja nie reaguje, a ludzie odpuszczają. A przecież był to dopiero początek pandemii. Ula przyznaje, że później chwilowo sytuacja się poprawiła. Koronawirus | Sytuacja w Niemczech moimi oczami | Niemcy, życie w Niemczech | Usia – Liczba zachorowań zaczęła spadać, dzieci powoli wracały do szkół i przedszkoli, otwierano bary, restauracje baseny. Wszystko wracało do normy. Nawet zdążyliśmy się już przyzwyczaić do noszenia maseczek w sklepach i autobusach – wylicza. I wtedy nadeszły wakacje. 26-latka zauważa, że zagraniczne wyjazdy oraz migracja do Niemiec sezonowych pracowników z różnych części Europy przyczyniły się do znacznego wzrostu zachorowań. – Teraz planuje się obowiązkowe testy na koronawirusa dla osób powracających z urlopu z miejsc wysokiego ryzyka. Obecnie każdy, kto wraca z zagranicy i chce się przebadać, może to zrobić bezpłatnie – mówi. Ponadto upał nie sprzyja noszeniu maseczek. Choć chciałaby powiedzieć, że nadal wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa, bywa z tym różnie. – Byłam świadkiem sytuacji, że sprzedawca zwrócił uwagę pani, która robiła zakupy bez maseczki. Powiedział, że nie zostanie obsłużona. Wiele osób w takich sytuacjach stara się zasłonić buzię ręką lub ubraniem – dodaje. Sama przywykła już do nowej sytuacji i nie przeraża jej już to, że widzi ludzi nieprzestrzegających zasad. – Niewątpliwie ludzie odpuścili sobie bardziej niż w kwietniu. Niektórym wydaje się, że najgorsze zagrożenie już za nami i nie wierzą w drugą falę – wzdycha. Archiwum prywatne Kasia Bartosik mówi o koronawirusie we Francji Koronawirus we Francji. Obostrzenia powinny być wprowadzone o wiele wcześniej We Francji nie wspomina się jeszcze o drugiej fali, choć pada rekordowa liczba zakażeń. 29 lipca pozytywny wynik testu na koronawirusa odnotowano u 1392 osób. Do tej pory 185 tys. Francuzów zostało zakażonych koronawirusem, a 30 tys. zmarło. Kasia Bartosik mieszka w okolicach Paryża od 8 lat. Jeszcze w marcu, zanim wprowadzono obostrzenia, wiedziała, że musi być ostrożna. Robili z mężem zakupy raz na dwa tygodnie i unikali dużych skupisk ludzi. Od tamtej pory stara się przestrzegać zasad dystansu społecznego. – Te obostrzenia we Francji zostały wprowadzone zdecydowanie za późno. Francuzi lubią się ze sobą spotykać, chodzić na imprezy. Kiedy były wybory to zakładali maski do głosowania, a później szli do znajomych i tam już zapominali o zasadach bezpieczeństwa – mówi. Kasia zauważa, że do tej pory maseczki były zalecane, lecz nie obowiązkowe we Francji. Nie słyszała o tym, żeby ktokolwiek dostał mandat za jej brak. Teraz można za to zapłacić 135 euro kary. – Z dezynfekowaniem rąk też było różnie. Bardziej ochroniarze w sklepach dbali o to, żeby ludzie to robili niż sami klienci – wyjaśnia. Ponadto do rozprzestrzeniania się wirusa przyczyniły się liczne demonstracje, które miały miejsce we Francji. – Ludzie zaczęli wychodzić na ulicę. Najpierw były protesty po zabójstwie Floyde'a, później policjanci strajkowali, potem strażacy. Wszyscy wychodzili na ulicę, nie pilnowali ani maseczek, ani odległości – opowiada. Ponadto Kasia podkreśla, że rząd nie panuje nad tym, co dzieje się w biedniejszych dzielnicach Paryża. – Ludzie mieszkają tam po 5 osób w małym mieszkaniu. Młodzi spotykają się na ulicach, później jeżdżą transportem publicznym i to wszystko w ten sposób się roznosi. Nikt tego nie kontroluje – mówi. Martwi ją to, że po raz kolejny władze nie reagują w momencie, w którym powinny. Przez to obawia się kolejnego lockdownu, a wie, że tym razem ludziom będzie o wiele trudniej pozostać w całkowitym odosobnieniu. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 