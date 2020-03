Koronawirus w Polsce. Dorota Zawadzka wpadła na kontrowersyjny pomysł w sprawie uczniów

Zamknięte szkoły i stan epidemii w Polsce

W miniony piątek, czyli 20 marca, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zostaje przedłużona przerwa w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych. Tym samym zamiast do 25 marca, szkoły będą zamknięte aż do Wielkanocy. Wprowadzenie lekcji online na pewno znacznie wpłynie na dzieci i młodzież w całym kraju. Sytuacja jest także trudna dla rodziców uczniów, którzy zostają w domach na czas pandemii koronawirusa. Mimo prób uspokojenia rodaków, atmosfera paniki i chaosu ciągle wszystkim towarzyszy.

Kontrowersyjny pomysł "Superniani"

Dorota Zawadzka w ogniu krytyki

- "Uważam że dzieci przerobiły większą część materiału i nie ma sensu powtarzać klasy. Będzie tylko więcej zamieszania. Przecież i tak ktoś siedzi z tymi dziećmi i może im pomóc, w razie czego jest możliwość zadzwonić do nauczyciela. A w przyszłym roku znowu się skumulują roczniki i będzie dramat";

- Rany w życiu powtarzanie tej samej klasy! Co mam powiedzieć mojej pierwszoklasistce, że zostaje na następny rok w 1-szej klasie? Pomimo tego, że wszystko wie i powinna być w klasie 2? To złamanie dziecka od razu na początku poważnej edukacji";

- "Za dużo miesięcy ciężkiej pracy jest już za nami, żeby tą samą klasę zaczynać we wrześniu. Takie jest moje zdanie jako uczennicy";

- Jesteśmy po 1 zaliczonym semestrze, a gdyby w przyszłym roku też była pandemia i za 2 lata to tak powtarzać klasę w nieskończoność? Nietrafiony pomysł".