Koronawirus w Polsce. Lekarz Wojciech Falęcki: "Ochrona zdrowia jest na pierwszym froncie walki"

Doktor Wojciech Falęcki jest rezydentem położnictwa i ginekologii. Teraz ceniony lekarz zabrał głos w sprawie koronawirusa. "Uczymy się powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się wirusa" – oznajmia.

"To jest mój 'home office'. Praca lekarza to więcej niż zawód. Jadąc dzisiaj do pracy, czułem się jak w scenariuszu filmu do miasta wyludnionego. To akurat bardzo dobrze. Też już wiecie, że każdą planową wizytę, w tych szczególnych okolicznościach, można przełożyć. Jednak położnictwo jest szczególną specjalnością" – zaczyna swój wpis Falęcki.