Koronawirus w Polsce. Płyn do dezynfekcji rąk od PKN Orlen. Jaki jest jego skład i ile kosztuje?

Płyn do dezynfekcji, podobnie jak maseczki ochronne, stał się produktem deficytowym. Ludzie w szale paniki przed koronawirusem wykupili podobne produkty na zapas, choć samo odkażanie rąk nie pomoże, jeśli nie zostanie zachowana higiena. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodaków, PKN Orlen zdecydował się wypuścić płyn do dezynfekcji rąk własnej produkcji.

Orlen i płyn do dezynfekcji rąk

Ze względu na zapotrzebowanie na płyny do dezynfekcji rąk, Zakład Produkcyjny Orlenu zdecydował się na wypuszczenie własnych produktów tego typu. Pierwsza partia została wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych w piątek 13 marca. Płyn do dezynfekcji sprzedawany jest od soboty 14 marca, na wszystkich stacjach paliw w Polsce w butlach o pojemności 5 litrów. Obecnie zarząd Orlenu zadecydował o drugiej linii produkcji, gdzie płyn do dezynfekcji jest rozlewany do pojemników jednolitrowych.

Jaki jest skład i cena płynu do dezynfekcji od Orlenu? Początkowo płyn do dezynfekcji rąk od Orlenu kosztował 95 złotych, ale ostatecznie cena została obniżona do 49 złotych. Natomiast mniejsze opakowanie płynu kosztuje obecnie 15 złotych. Do produkcji płynu do dezynfekcji rąk Orlen wykorzystuje etanol (stanowi on 70% całego składu), wodę oraz alkohol izopropylowy, glicerynę, a także kilka substancji zapachowych.

Orlen umieścił również informację na swojej oficjalnej stronie, że etanol użyty do płynu do dezynfekcji posiada jakość farmakopealną, czyli nie posiada on certyfikatu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Jednocześnie Orlen zapewnia, że dostał zgodę od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do wykorzystania tego składniku do produkcji.

Zobacz także: Domowy płyn dezynfekujący do rąk. Prosty przepis naukowców

Gdzie produkowany jest płyn do dezynfekcji od Orlenu? Produkcją płynu do dezynfekcji zajął się Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Jedliczu. To zakład, który na co dzień zajmuje się płynami do spryskiwaczy, płynami chłodniczymi, smarami oraz olejami przemysłowymi. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, w Polsce dokonano przestawienia linii produkcyjnej Orlenu w taki sposób, aby również rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk.

Orlen wprowadza dodatkowe zabezpieczenia Orlen uruchomił system sprzedaży paliwa bez konieczności płacenia przy kasie na terenie stacji. Chcąc zatankować i zapłacić online, wystarczy zainstalować przeznaczoną do tego aplikację. Dzięki temu Orlen zapewnia swoim klientom maksymalne bezpieczeństwo – zmniejszone zostaje ryzyko przenoszenia koronawirusa poprzez ograniczenie kontaktu z innymi osobami.