Koronawirus we Włoszech. Poruszające zdjęcie pielęgniarek obiegło sieć

Sytuacja we Włoszech przybiera coraz bardziej dramatyczny obrót. Na linii frontu, bo inaczej nie da się tego nazwać, są tysiące lekarzy i pielęgniarek. Poświęcają się, by pomagać kolejnym zakażonym i doskonale wiedzą, że może się to dla nich źle skończyć. Przypadków przybywa, a oni nawet na chwilę nie przestają pracować.