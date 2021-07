Koronkowa pokusa na lato. Lekko i przewiewnie, ale z pełnym seksapilem

Miękki biustonosz to model z elastycznymi miseczkami, które nie zawierają wypełnienia, czyli gąbki. Zwykle jest pozbawiony fiszbin, ale to zależy od konkretnego egzemplarza. To typ mniej popularny od staników półusztywnianych lub usztywnianych, które uchodzą za modele idealne do podtrzymywania każdego typu biustu. W rzeczywistości jednak dobrze dobrana miękka miseczka nadaje się dla każdej kobiety, nawet tej, która ma problem z dobraniem rozmiaru bielizny.