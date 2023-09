Najzdolniejsze znaki zodiaku. W szkole na starcie mają przewagę

Panna to grzeczna i pilna uczennica

Osoby urodzone w znaku Panny bardzo dobrze radzą sobie w szkole. Wysoko cenią porządek i dyscyplinę, jak również szybko dostosowują się do rygorystycznego planu dnia. Zodiakalne Panny mają najlepsze notatki, bardzo staranny, czytelny charakter pisma i najważniejsze informacje podkreślone kilkoma różnymi kolorami. Poświęcają mnóstwo czasu na naukę w domu, zawsze mają odrobione lekcje i chętnie zgłaszają się do odpowiedzi. Są bardzo lubiane przez nauczycieli, bo słuchają się we wszystkim i… często donoszą na kolegów, jeśli źle się zachowują. Panna to urodzona prymuska, może być jednak nieco zarozumiała i niechętna do pomocy innym uczniom.