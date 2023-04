Kościół podaje konkretną datę. Wtedy możesz zjeść święconkę

Dlaczego święcimy koszyki w Wielkanoc?

Warto wspomnieć o samej tradycji święcenia pokarmów, która jest naprawdę stara i sięga czasów pierwszych Słowian. Jeżeli natomiast mówimy wyłącznie o takiej formie święcenia, jaką znamy, czyli przynoszenia do świątyni koszyczków, ten konkretny obrządek sięga końca XVIII wieku. Wcześniej to kapłan przychodził na do domów wiernych, którzy nakrywali stoły białymi obrusami i sowicie zastawiali je świątecznymi posiłkami.