Kościół zabrania tych czynności po ślubie. Musisz się z nich spowiadać

Kościół katolicki zdecydowanie zakazuje seksu przedmałżeńskiego. Wbrew temu, co można by przypuszczać, po ślubie również łatwo jest popełnić grzech, który będzie związany z życiem łóżkowym. Katolicy powinni zdawać sobie więc sprawę, w jakich sytuacjach powinni iść do spowiedzi.

Czego katolicy powinni zaniechać w łóżku po ślubie? Po zawarciu sakramentu małżeństwa, nie każda forma intymności jest dopuszczalna. Nawet w małżeństwie obowiązują pewne ograniczenia.

Czego katolik nie może robić w sypialni?

Zgodnie z nauczaniem Kościoła, każdy akt płciowy powinien mieć potencjał doprowadzenia do poczęcia. Zabronione są wszelkie formy antykoncepcji, które Kościół uważa za grzeszne. Małżonkowie powinni być zawsze otwarci na możliwość przekazania życia. Jeżeli starają się tego uniknąć, konieczna jest spowiedź. Oprócz wyznania grzechu związanego z użyciem antykoncepcji, wymagane jest mocne postanowienie poprawy oraz szczery żal.

Grzeszny jest każdy stosunek, który nie zmierza do prokreacji. Przykładem może być stosunek przerywany. Inicjowanie zbliżenia, które jest następnie przerwane, również jest niedopuszczalne. Dobrowolne i świadome popełnianie grzechu ciężkiego stanowi także masturbacja.

Lista grzechów seksualnych

Opinia Kościoła na temat gadżetów erotycznych jest zróżnicowana. Są one akceptowane, o ile wspomagają małżonków w osiągnięciu satysfakcji seksualnej. Jednakże, gdy stają się głównym źródłem podniecenia, należy je porzucić.

Małżeński akt seksualny nie jest grzechem, niezależnie od przyjętej pozycji – przy założeniu przestrzegania omówionych wcześniej zasad. Dozwolone są również wszelkie czułe pieszczoty, o ile nie prowadzą one bezpośrednio do orgazmu.

Katolicy w sakramentalnym związku małżeńskim mogą swobodnie fantazjować o sobie nawzajem, pod warunkiem że same te myśli nie prowadzą do orgazmu ani do zakazanej masturbacji.

