Kosmetyczny gadżet na każdy problem z cerą. Od przebarwień, po zmarszczki

Nieskazitelna cera niczym u Azjatek

Maska świetnie przygotowuje cerę na dalsze kroki pielęgnacyjne. Jeśli zależy ci na ujędrnieniu twarzy, poza maską stosuj także serum, którego skuteczność jest wysoka, że producent nazwał go "liftingiem bez skalpela". Zawiera składniki aktywne w skoncentrowanej formie, dzięki czemu daje pokaźną dawkę odżywienia i regeneracji. Pobudza naturalną witalność komórek, hamuje proces powstawania zmarszczek, wygładza i spłyca zmarszczki już istniejące, zwiększa sprężystość i elastyczność naskórka. Zawiera olej ryżowy i witaminę E – oba składniki powstrzymują proces starzenia skóry, do tego Pheohydrane ® silnie i długotrwale nawilża. Nie bez powodu kosmetyk nazywa się "japońskim serum do twarzy". W końcu Azjatki słyną z nienagannej, gładkiej cery. Teraz jest ona także w naszym zasięgu.