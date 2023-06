Kosmetyk nazywany płynnym złotem. Świetny do włosów i ciała

Olej arganowy do ciała

Olej arganowy świetnie sprawdzi się przy problemach ze skórą, takich, jak łuszczyca, czy egzema. Bardzo dobrze nawilża i wygładza. Docenią to nawet te z was, które zmagają się z suchą skórą, z którą nie radzą sobie drogeryjne balsamy. Odżywcza formuła olejku arganowego uzupełnia w skórze niedobory lipidów, co za tym idzie, przy regularnym stosowaniu możesz zauważyć, że twoje rozstępy zrobiły się mniejsze. Co więcej, jako produkt w 100 proc. naturalny jest także bezpieczny dla dzieci i niemowląt. Jeśli wasze maluchy mają skórne problemy, spróbujcie włączyć do ich pielęgnacji olejek arganowy.