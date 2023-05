Kosmetyki i produkty, które zadbają o ciebie podczas ciąży i połogu

Ciąża, poród i pierwsze tygodnie macierzyństwa to szczególny czas w życiu kobiety – Twoje ciało dynamicznie się zmienia, żeby wydać na świat nowe życie. Ten magiczny okres to jednak duże wyzwanie dla Twojej skóry, która wymaga wtedy szczególnej troski. Przy wyborze produktów do pielęgnacji należy zwrócić uwagę na ich składy i unikać tych, które zawierają substancje mogące zaszkodzić Tobie lub maleństwu. Dlatego warto wybierać kosmetyki przeznaczone specjalnie dla kobiet w ciąży i po porodzie, ze sprawdzonych sklepów i drogerii. Szeroką ofertę takich produktów znaleźć można na notino.pl.

Rozstępy - jeden z najczęstszych problemów z jakimi borykają się kobiety w ciąży

Podstawą pielęgnacji skóry w czasie ciąży i po porodzie jest nawilżenie. Regularne stosowanie maści nawilżających, kremów, balsamów czy olejków naturalnych jest doskonałym działaniem "od zewnątrz", pozwalającym na odbudowanie bariery hipolidowej naskórka. Skutecznym preparatem, którego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu rozstępów oraz łagodzenie widoczności tych już istniejących, jest Balsam Naif Mom. Zawarty w nim olej ze słodkich migdałów skutecznie nawilża skórę i sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna, a masło shea regeneruje i nawilża naskórek, skutecznie łagodząc widoczność istniejących już rozstępów. Jak przy każdej rutynie pielęgnacyjnej, przy jego stosowaniu najważniejsza jest regularność - balsam należy stosować codziennie, najlepiej po kąpieli lub prysznicu, delikatnie wmasowując w skórę brzucha, ud, pośladków i piersi.

Pielęgnacja biustu i brodawek – jędrność bez bólu

Wiele kobiet, które przeszły przez ciążę i poród zauważa, że ich skóra straciła elastyczność, a biust wydaje się mniej jędrny niż wcześniej. W takim przypadku świetnym wyborem będzie krem Palmer's Pregnancy Cocoa Butter Formula, który pomaga w przywróceniu jędrności i elastyczności skóry w okolicach biustu po ciąży i karmieniu piersią. Zawiera on naturalne składniki takie jak masło shea, olej arganowy, olej z awokado i masło kakaowe, które mają na celu nawilżenie i zmiękczenie skóry. Natomiast zawarta w nim kofeina, poprzez stymulowanie krążenia krwi i pobudzanie produkcji kolagenu, może pomóc w zapobieganiu wiotczeniu skóry i utracie jędrności. Krem można stosować również przy karmieniu piersią, ponieważ nie zawiera szkodliwych składników które mogą wpłynąć na dziecko.

Każda kobieta, która karmiła piersią wie, że może to czasami prowadzić do podrażnień i bólu w okolicy brodawek. Aby temu zapobiec i zapewnić komfort karmiącej matce, marka Medela opracowała Purelan, maść lanolinową na brodawki. Naturalny składnik lanoliny, dzięki właściwościom nawilżającym i zmiękczającym, pomaga utrzymać elastyczność i zdrowie skóry w okolicy brodawek. Działa on jak swoista ochronna bariera dla wrażliwej skóry, zapewniając jednocześnie naturalne nawilżenie. Krem ten nie tylko zapobiega wysuszeniu, ale także ułatwia proces gojenia się drobnych uszkodzeń, które mogą pojawić się na brodawkach w wyniku częstego karmienia piersią. Ponadto, Purelan nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów czy substancji zapachowych, co sprawia, że jest bezpieczny dla niemowląt. Regularne stosowanie sprawi, że karmienie piersią będzie się bardziej komfortowe i przyjemne dla matki i dziecka.

Natomiast natychmiastową ulgę dla szczególnie podrażnionych brodawek przyniosą wkładki hydrożelowe Medela. Są one niezwykłe łatwe w użyciu - wystarczy zdjąć folię ochronną, a następnie nakleić je na skórę w okolicy brodawek. Hydrożel zawarty w wkładkach zadziała jak naturalny balsam, zapewniając natychmiastowe złagodzenie i ochronę dla podrażnionej skóry. Pomoże również skórze w okolicy brodawek szybciej się goić i przywrócić jej naturalną elastyczność. Dzięki temu, że wkładki są lekkie i nie przylegają do skóry można je nosić przez cały dzień bez odczuwania dyskomfortu – w ciągu 24 godzin jest możliwe ich kilkukrotne użycie. Polecamy przechowywać wkładki w lodówce, aby uzyskać przyjemny efekt chłodzący, dający natychmiastowe uczucie ulgi.

Pielęgnacja okolic intymnych – dla komfortu i higieny

W czasie ciąży i po porodzie skóra w okolicach intymnych może stać się szczególnie wrażliwa i podatna na podrażnienia oraz infekcje. Dlatego ważne jest, aby stosować produkty, które będą łagodne i niezwykle delikatne dla skóry, a jednocześnie skuteczne w pielęgnacji i ochronie – szeroki ich wybór znajdziemy w ofercie notino.pl. Jednym z nich jest Organic Intimate Care Prebiotics and Postbiotics – nawilżający olejek intymny dla kobiet od Lip Intimate Care. Jego specjalna formuła oparta na prebiotykach i postbiotykach pomaga w utrzymaniu zdrowego mikrobiomu skóry w okolicach intymnych, co z kolei chroni ją przed infekcjami i innymi schorzeniami wspierając jej naturalną barierę ochronną. Naturalne składniki odżywcze, takie jak olejek z awokado, olejek z wiesiołka czy olejek z truskawek zapewniają skórze dogłębne nawilżenie i odżywienie, łagodząc podrażnienia, zaczerwienienia i suchość.

Delikatna pielęgnacja dla delikatnej skóry noworodka

Szczególnej troski wymaga również delikatna skóra Twojego maluszka. Krem Baby & Kids to pielęgnujący kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt i małych dzieci. Jego formuła opiera się na naturalnych składnikach bez szkodliwych chemikaliów, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla rodziców chcących zadbać o delikatną skórę swojego dziecka w sposób naturalny i bezpieczny. Krem jest odpowiedni dla skóry od urodzenia i może być stosowany do codziennej pielęgnacji całego ciała. Formuła kremu została opracowana z myślą o wrażliwej skórze dziecka - jest bogaty w olejki roślinne, takie jak olej z nasion bawełny, olej z awokado czy olej ze słodkich migdałów, które zapewniają skórze dziecka dogłębne nawilżenie i odżywienie.

Zadbaj o siebie od wewnątrz

Odpowiednia suplementacja zapewniająca niezbędne witaminy i składniki odżywcze w wymagającym dla organizmu okresie ciąży i połogu jest niezwykle istotna. Vitamin Code Raw Prenatal to kompleks witamin przeznaczony specjalnie dla kobiet w ciąży, karmiących lub planujących ciążę. Dostarcza on cenne składniki odżywcze, które są niezbędne dla zdrowia i rozwoju dziecka oraz dla samopoczucia matki. Suplement zawiera kompleks witamin i minerałów, w tym kwas foliowy, witaminę D3, żelazo, magnez, jod, cynk i miedź. Witamina D3 przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości u dziecka oraz wspomaga układ odpornościowy matki i dziecka. Kwas foliowy jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka oraz zapobiega wadom cewy nerwowej. Żelazo jest ważne dla prawidłowego przepływu tlenu w organizmie, a jod wpływa na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy matki i dziecka.

