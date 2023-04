Kosmetyki, które działają także zapachem. Pobudzają, relaksują, a nawet poprawiają koncentrację

Bezsenność, gonitwa myśli i wybudzanie się w ciągu nocy to częste problemy, które najczęściej pojawiają się na skutek stresu. Zwalczysz go kompozycją wyciszających aromatów, które zapewnią spokojny sen aż do rana. Do najlepszych zapachów na "dobranoc" zaliczamy m.in. lawendę, melisę, olejek majerankowy, jaśmin, a także wyciąg z kardamonu i paczuli. Te dwie ostatnie nuty znajdziesz w linii Tołpa body&soul. Niebieskie produkty z napisem "spokój" na etykiecie skutecznie ukoją nerwy i pozwolą ci się przygotować do nocnego odpoczynku. Po wieczornej kąpieli z relaksującym żelem pod prysznic i kojącym rytuałem pielęgnacyjnym przy udziale balsamu do ciała z pewnością zaśniesz bez problemu.