Kosmetyki, które okiełznają letnie rumieńce. W sam raz dla skóry naczynkowej

Rumieniec pod kontrolą. Jak pomóc cerze naczynkowej latem?

W codziennej pielęgnacji należy bezwzględnie unikać silnie działających kosmetyków. Zamiast nich sięgaj po produkty o łagodnych, naturalnych formułach i prostym, przejrzystym składzie. Dobrym wyborem będą kosmetyki z aloesem łagodzącym podrażnienia, bogatym we flawonoidy miłorzębem japońskim oraz witaminą C, która wzmacnia naczynka i wyrównuje koloryt skóry. Na skórę naczynkową świetnie działa także arnika górska, oczar wirginijski, skrzyp polny i róża damasceńska – wszystkie te składniki widocznie poprawiają krążenie limfatyczne, a do tego działają antybakteryjne, odżywczo i przeciwzapalne. Stosując je w codziennej pielęgnacji, skutecznie złagodzisz przykre dolegliwości skóry naczynkowej. Latem nie zapominaj też o kremach z wysokim filtrem i nawadnianiu organizmu. Regularne picie wody pozytywnie wpływa krążenie i dotlenia skórę, a także poprawia koloryt cery. Stosuj nasze wskazówki każdego dnia, a niekontrolowany rumieniec stanie się tylko wspomnieniem.