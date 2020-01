WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Kosmetyki mineralne. Inne niż tradycyjne, dla każdej cery Kosmetyki mineralne różnią się od tych tradycyjnych i często są polecane do każdego typu cery. Najczęściej występują w postaci podkładu, pudru, różu, bronzera czy cieni, zwykle sypkich bądź prasowanych. Co zawierają kosmetyki mineralne i dlaczego warto ich używać? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kosmetyki mineralne mają mnóstwo zalet (iStock.com) Skład kosmetyków mineralnych Kosmetyki mineralne składają się przede wszystkim z minerałów, najczęściej tlenku cynku, dwutlenku tytanu i kolorowych pigmentów pochodzenia naturalnego, np. tlenku żelaza, ultramaryny, chromu czy fioletu manganowego. Dzięki temu są delikatne dla każdej skóry, nawet tej skłonnej do podrażnień, alergicznej, ogólnie wymagającej. Dobre preparaty nie powinny zawierać środków konserwujących, substancji zapachowych czy syntetycznych barwników (tzw. chemii). Ich siła tkwi właśnie w tym, że są naturalne, a przy tym nie podrażniają i mają właściwości hipoalergiczne. Kosmetyki mineralne generalnie mogą być stosowane bezterminowo, ale producenci, ze względu na prawo, zobowiązani są umieścić datę ważności. Jeśli w produkcie znajdują się składniki organiczne, wówczas przydatność do zużycia wynosi nieco krócej, zwykle kilka lat. To dobrze, bo kosmetyki mineralne są bardzo wydajne i na pewno nie trzeba będzie szybko kupować następnego opakowania. Działanie kosmetyków mineralnych Jak już wyżej wspomnieliśmy, kosmetyki mineralne są bardzo łagodne dla skóry, a nawet mogą poprawić jej stan. Wszystko dzięki dobroczynnemu działaniu tychże minerałów. Tlenek cynku ma właściwości antybakteryjne, reguluje wydzielanie sebum, więc jest dobrym wyborem dla cer tłustych i trądzikowych, które wymagają lekkich, nieobciążających preparatów. Dwutlenek tytanu jest zaś naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, natomiast tlenki żelaza odpowiadają za kolor kosmetyków. Do mineralnych preparatów dodaje się również mikę, czyli minerał odbijający światło, dzięki czemu skóra sprawia wrażenie wygładzonej. Ważne jest też to, że kosmetyki mineralne sprawdzą się w przypadku skór poddanych zabiegom, np. peelingu laserowym czy mikrodermabrazji, a nawet po operacjach plastycznych, zabiegu wstrzykiwania botoksu czy po naświetlaniach radiologicznych. Jakie kosmetyki znajdziesz w drogeriach? Kosmetyki mineralne zwykle występują w postaci sypkiej lub prasowanej. Najczęściej są to podkłady, pudry, cienie, bronzery, rozświetlacze, a nawet kolorowe cienie. Tego typu preparaty zapewniają trwałość i dobre krycie, ale jeśli chcemy zamaskować większe niedoskonałości, możemy nakładać je warstwowo i nie tylko na sucho, ale też na mokro. Do nakładania pudru czy podkładu zalecane są odpowiednie pędzle, np. kabuki. Ciekawe jest też to, że kosmetyki mineralne można mieszać i łączyć, by uzyskać pożądany odcień bronzera czy korektora.