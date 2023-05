Koszmar aktorki z "Barw szczęścia" na lotnisku. Wracała z synkiem z wakacji

Ostatecznie aktorka wraz z synkiem wróciła do domu bez wózka, który - jak ostatecznie poinformowano ją na lotnisku - ma zostać przesłany do domu. "Nigdy nie poczułam się tak bezsilna. Jest to dla mnie sytuacja nie do pomyślenia" - podsumowała sytuację Staniszewska-Herbich.