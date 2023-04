"Czy można je pogłaskać?". Psy na lotnisku w Krakowie robią furorę

- To nie są zwykłe psy. Zresztą za chwilę pani zobaczy - przekonuje mnie Natalia Vince. - Wzbudzają radość nie tylko u pasażerów. Zanim Kasia dojdzie z nimi do hali odlotów, po drodze witają się z pracownikami. Dla nich to jedna z milszych chwil dnia. Nieraz słyszałam słowa: "Jak to cudownie, że cię spotkałam, Zen. Teraz będę miała dobry dzień".