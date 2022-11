Kosztuje 30 zł, a jest w stanie zastąpić kilkanaście kosmetyków

W kategorii uniwersalnych kosmetyków nie ma sobie równych. Może pełnić funkcje kremu do twarzy, pod oczy, odżywki do włosów, balsamu do ciała, a nawet bazy pod makijaż. Co więcej, składa się niemal w 100% wyłącznie z jednego składnika. Przed wami niesamowity, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju – żel aloesowy.