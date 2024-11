Kosztuje nie więcej niż 4 zł. W mig udrożnisz odpływ

Nie ma nic gorszego niż zatkany zlew. Zaczyna się niewinnie, delikatnym bulgotaniem w rurach, potem woda spływa coraz wolniej, a z odpływu zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach. W takiej sytuacji często panikujemy i dzwonimy po hydraulika, który może obciążyć nas sporą kwotą za swoje usługi. Na szczęście istnieje kilka metod na szybkie i profesjonalne rozwiązanie tego problemu bez konieczności korzystania z pomocy fachowca.

Taka niemiła niespodzianka może czekać na nas zarówno w zlewie w kuchni, jak i umywalce łazienkowej. Problem można rozwiązać na różne sposoby – od zaopatrzenia się w chemiczne środki kupione w drogerii, przez domowe sposoby na zapchany odpływ, aż po mechaniczne przepychanie rur. Warto spróbować najpierw od tych najtańszych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Soda i ocet, czyli duet do zadań specjalnych

Do odpływu należy wsypać sporą ilość sody oczyszczonej (ok. szklankę) i zalać taką samą ilością octu. Miksturę należy natychmiast wlać do odpływu, ponieważ soda i ocet wchodzą w reakcję chemiczną, tworząc obfitą pianę. To właśnie ona ma za zadanie przetkać rurę. Opływ można zakryć ściereczką lub korkiem i odczekać ok. 15 minut. Po tym czasie syfon należy przelać litrem wrzątku i sprawdzić czy metoda przyniosła oczekiwany rezultat.

Te produkty rozpuszczą zalegający tłuszcz w rurach

Alternatywą dla sody i octu może być kwasek cytrynowy. Wystarczy wsypać dwie małe saszetki kwasku do odpływu i zalać je 500 ml gorącej wody. Kwasek cytrynowy powinien rozpuścić zalegające resztki tłuszczu i osadów mineralnych, które mogą być główną przyczyną zatkania rury. Opakowanie kwasku cytrynowego (20 g) kosztuje nie więcej niż 4 zł.

Można też udrożnić rury za pomocą kapsułek do zmywarki. Wystarczy napełnić szklankę gorącą wodą i dodać do niej jedną kapsułkę. Powstałą miksturę należy wlać do zlewu i odczekać 10 minut. Po tym czasie odpływ należy przepłukać sporą ilością gorącej wody. "Tabletka" do zmywarki jest prawdziwym pogromcą złogów tłuszczowych. W mig pozbywa się uporczywego zatoru i pozostawia świeży zapach.

