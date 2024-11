Spryskaj i odczekaj. Pleśń zacznie znikać ze ścian

W okresie jesienno-zimowym, gdy za oknami panuje mróz i śnieg, nie każdy ma ochotę otwierać okna. Niestety brak odpowiedniej wentylacji to powszechny błąd, który może doprowadzić do pojawienia się najpierw wilgoci, a następnie pleśni. Usuwanie tego przykrego problemu nie jest proste, dlatego zdecydowanie lepiej działać od razu, gdy zauważymy nawet najmniejsze ślady.

Nieprzyjemnych śladów pleśni można pozbyć się za pomocą specjalistycznych środków chemicznych. Na szczęście nie jest to jedyna opcja. Z pomocą przychodzi nam ocet. Wystarczy wlać go do butelki ze spryskiwaczem i obficie rozpylić w miejscu jej występowania. Po odczekaniu godziny należy zmyć ocet wraz z uciążliwymi plamami. Powinny schodzić bez trudu. W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.