Zrób po przyjściu ze sklepu. Mole spożywcze już nie wrócą

Czasami ciężko dostrzec je w porę. Rozmnażają się szybko, a jeszcze szybciej przemieszczają się w żywności. Jeśli w domu pojawiają się latające, dorosłe osobniki, to pierwszy znak, aby szukać jaj moli w produktach. Jeśli zauważymy choć jedną larwę, natychmiast trzeba pozbyć się wszystkich zapasów jedzenia z szafek, bo najprawdopodobniej mole mogą być już w sąsiednich opakowaniach. Skupiska owadów mogą znajdować się nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak np. ścianki mebli czy zawiasy drzwiczek kuchennych .

Mole spożywcze to prawdziwe utrapienie w kuchni. Aby skutecznie się ich pozbyć, kluczowa jest przede wszystkim dokładność. Zacznij od przeglądu szafek i spiżarni. Warto utrzymywać czystość, bo nic tak nie przyciąga insektów, jak łatwo dostępne resztki jedzenia.

Z molami możesz walczyć, zaraz po powrocie ze sklepu do domu. Kluczowe jest wykonanie jednej czynności z zakupami. Jakiej? Przesyp sypkie produkty, takie jak ryż czy kasza do szczelnych pojemników na żywność, a następnie umieść je w zamrażarce na 48 godzin . Mole pod każdą postacią zostaną zamrożone, a tym samym zlikwidowane.

Jeśli po wyjęciu pojemnika z jedzeniem odnajdziesz w nim zamrożone jaja lub larwy, zawartość należy od razu wyrzucić do kosza. Sprawdzone produkty przechowuj w hermetycznych pojemnikach lub workach. Nie tylko uchronisz je przed owadami, ale też zachowasz świeżość żywności na dłużej.

Jeśli nie zdążyłaś wykonać patentu z zamrożeniem i znalazłaś mole w szafkach, szybko pozbądź się wszystkich zainfekowanych produktów. Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu wszystkich półek i innych elementów mebli, w których mogły zagnieździć się larwy. Użyj w tym celu ciepłej wody z octem , która zdezynfekuje powierzchnię i skutecznie wypędzi owady. Na koniec rozłóż w szafkach liście laurowe i goździki . Ich zapach działa równie odstraszająco na mole spożywcze, co ocet.

