Gdzie wyrzucić torebkę po herbacie? "Nigdy odwrotnie"

Segregowanie śmieci to temat, który w dzisiejszych czasach zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że należy dbać o środowisko. Często nie wiemy jednak, jak prawidłowo klasyfikować nieczystości. Plastik, bio czy papier? A może klasyczne zmieszane?

W pierwszym kroku warto sprawdzić etykiety producenta, ponieważ wiele firm stara się stosować ekologiczne rozwiązania i oferuje do sprzedaży herbaty pakowane w całkowicie przyjazny dla środowiska sposób np. opakowania papierowe . Wówczas zużyte torebki po herbacie można bez obaw wyrzucić do pojemników brązowych (bio) .

Jednak nie wszystkie herbaty mogą wylądować w koszu oznaczonym hasłem "biodegradowalne". Niektóre opakowania tego popularnego suszu zawierają metalowe lub plastikowe elementy – zszywki, folię aluminiową czy inne plastikowe części. Taki odpad trzeba w całości wyrzucić do kosza na śmieci zmieszane (czarny pojemnik) .

Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem byłaby całkowita rezygnacja z herbaty w saszetkach i przestawienie się na wersję liściastą . Dzięki temu chronilibyśmy nasz organizm przed mikroplastikiem. Nie wszyscy bowiem mają świadomość, że podczas zaparzania, jego cząsteczki mogą przedostawać się do napoju.

Jakiś czas temu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie w mediach społecznościowych opublikowało post, w którym zwróciło uwagę na powielanie błędnego schematu. W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni czy torebka po herbacie nadaje się do kosza na odpady biodegradowalne, lepiej wyrzucić ją "na wszelki wypadek" do pojemnika na odpady zmieszane. Nigdy odwrotnie.

"Jeżeli torebki papierowe zawierają drobne elementy z innego materiału (np. sznurek, zszywki), nie ma konieczności ich rozdzielania, ale jeśli dążycie do ideału, możecie to zrobić" – wyjaśniono.

