Koszula hitem lata! Zobacz najmodniejsze kroje i fasony!

Już podczas zeszłorocznych fashion weeków projektanci wiele uwagi poświęcili właśnie jej. Bogato zdobiona, wykonana ze skóry, w wersji westernowej czy zastępująca sukienkę – zaprezentowanych modeli nie sposób zliczyć. Bezsprzecznym pozostaje jednak to, że koszula to hit tego lata, a wraz z Domodi.pl przyjrzeliśmy się najmodniejszym jej modelom, dostępnym na platformie.

Naturalny oversize

Lato wręcz uwielbia się z naturą. Nie tylko dlatego, że wtedy wszystko rozkwita, ale także z powodu tkanin i materiałów, które są lekkie i zwiewne. A do tych należą przede wszystkim len i bawełna oraz ich mieszanki. Jeśli chcesz być modna, w tym sezonie postaw na luźną, oversize’ową koszulę o męskim kroju, z długim rękawem, który nonszalancko podwiniesz. Wybierając kolor, zwróć uwagę na biel oraz cappuccino – idealnie prezentują się bowiem na muśniętej słońcem skórze.

Z marynarskim akcentem

Pasy i paseczki – te, które powstały z połączenia bieli i granatu – to, co sezon, gorący come back tzw. stylu marynarskiego! Nic dziwnego, że znalazły się także na koszulach. Tego lata wybierając modele w pasy poszukaj tych, które pozwalają eksponować obojczyki i ramiona. Do tego zestawu kolorystycznego zawsze pasuje jeans, czerwień oraz elementy wykonane z wikliny.

(Przy)wiązanie do lata

Kokardy i chokery to kolejny element, którego nie może zabraknąć w letniej koszuli. Choć te pierwsze towarzyszą nam już od wiosny, to w tym sezonie jeszcze bardziej zwiększają swoje rozmiary. Wybierając ten model zainwestuj w wiskozę lub mieszankę bawełny z lnem. Zwiewna struktura materiału pozwoli cieszyć się piękną formą koszuli bez poczucia dyskomfortu. Dla większej wygody – postaw na biały kolor, który odbija promienie słoneczne.

Lata 90’

Trapezowe formy, krótkie acz szerokie rękawy, duże kołnierze i lejące tkaniny – tak pokrótce można opisać koszule, które królowały w latach 90’. Ale ich charakterystycznym znakiem były towarzyszące im wzory – te geometryczne i stworzone z fantazyjnego połączenia kolorów. Tutaj – im więcej się działo na koszuli – tym lepiej. Dzisiaj do łask wróciły te same zasady. Mix granatu z różem, zieleni z pomarańczem , czy fioletu z czerwienią już nas nie zaskakują. A dodatkowo jeśli do takiej koszuli dołożymy obcisłe szorty, wysokie skarpety i trampki – stworzymy iście historyczny look!

Ażurowy model

Lato nie może obejść się bez ażurów, a te królowały także na modowych wybiegach. Lekkie, bardzo kobiece, a do tego wygodne i pasujące do wszystkiego – to esencja wakacji. W tym sezonie stawiamy na koszule, które mają bufiasty rękaw i koniecznie dodatkowy element zdobienia np. falbany, duży, zdobny kołnierzyk, czy wiązanie u dołu. Ten model już sam w sobie tworzy wakacyjny look.

