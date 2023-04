Koszula to już przeżytek? Socha lansuje nowy trend, to idealny wybór na Wielkanoc

Total look

Agnieszka Woźniak-Starak bezbłędnie łączy kolory, ale od czasu do czasu sięga także po stylizacje utrzymane w tym samym odcieniu od stóp do głów. To mocny trend, który wbrew pozorom pozwala wykazać się wyobraźnią, a przy tym zbudować harmonijny i spójny zestaw, który przyciąga spojrzenia, ale nie odwraca uwagi od osoby.