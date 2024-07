Kot cię gryzie, gdy go głaszczesz? Może wysyłać alarmujący sygnał

Właściciele kotów wiedzą, że te czworonogi to wyjątkowi indywidualiści. Jednak w przypadku i tych zwierzaków, można zauważyć pewne wzorce zachowań.

Dość częstym zachowaniem kotów jest przygryzanie naszych rąk w trakcie głaskania. Ten jeden gest ma jednak kilka wytłumaczeń. Warto znać je wszystkie, gdyż nie zawsze jest to oznaka agresji pupila.

Bardzo często koty decydują się na "atak właściciela" w momencie, gdy straciły czujność i nagle zostały wybudzone ze stanu zrelaksowania - zwyczajnie włącza im się instynkt. Czasem też zwyczajnie nie mają ochoty na okazywane im czułości np. z powodu przebodźcowania. Jeżeli widzimy, że zwierzak kładzie uszy do tyłu, napina mięśnie, rozszerza źrenice... lepiej go pozostawić w samotności.

Instynkt może się też włączyć u kota w innym przypadku. Pupil bawił się sam lub z nami, a my nagle chcemy go pogłaskać? Bardzo prawdopodobne, że rzuci się na naszą dłoń z ząbkami, bo nadal będzie w fazie zabaw. Czasem dzieje się też odwrotnie - znudzony kot, który nie rozładował napięcia, będzie nas zaczepiać, aby dać upust nagromadzonym emocjom.

Jeżeli "ataki" naszego czworonoga mocno dają nam się we znaki, dobrze jest zasięgnąć opinii u behawiorysty. Bardzo możliwe, że dostaniemy wówczas propozycje ćwiczeń oraz zabaw, których celem będzie przezwyciężenie tych trudności i nauczenie naszego kota, jak radzić sobie z emocjami.

