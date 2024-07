Kot ociera się o meble i nogi? Chce ci przekazać ważną wiadomość

Koty to zwierzęta terytorialne, które komunikują się za pomocą zapachów. Ocierając się o meble, twój kot zostawia na nich unikalny zapach, który jest dla niego jak podpis. To sposób na oznaczenie terytorium i przekazanie innym kotom (jeśli je masz), że to miejsce jest już zajęte. To tak, jakby kot mówił: "To mój dom, moje meble, moje ulubione miejsca do drzemki".