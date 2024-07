Przycięte ucho u kota to ważny znak. Zdziwisz się, co oznacza

Widok kota z przyciętym uchem zdziwi niejedną osobę. Mogłoby wydawać, że ze zwierzę wdało się w bójkę z innym kotem bądź zostało poważnie zranione. Okazuje się, że jest to znak stosowany przez weterynarzy. Co oznacza nacięte ucho u kota? Wojciech Wartecki, weterynarz ze Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu w rozmowie z "Faktem" wyjaśnił, dlaczego niektóre koty są oznaczane w ten nietypowy sposób.

Zabieg przeprowadza się pod narkozą. Choć jest całkowicie bezbolesny, budzi wiele kontrowersji. Weterynarz dodał, że jest to przestarzała metoda, która była stosowana w minionych latach.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!