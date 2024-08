Kot śpi w taki sposób? Przekazuje ważny komunikat

Ok, rozumiem

Co oznacza pozycja kota podczas snu?

Co oznaczają pozycje kota podczas snu? Dzięki nim możemy dowiedzieć się, czy zwierzę czuje się bezpiecznie i komfortowo, czy śpi głęboko, czy tylko ucina sobie drzemkę, a nawet - czy czuje ból.

O ile dla wielu właścicieli kotów ich język ciała po pewnym czasie staje się dość czytelny, tak rzadko rozumiemy to, co zwierzę przekazuje nam podczas snu. Tymczasem pozycja, którą przybiera podczas wypoczynku, nie jest bez znaczenia i można z niej wyczytać wiele na temat nastroju, a nawet stanu zdrowia kota. Zachęcają do tego eksperci.

- Zawsze, kiedy przychodzę na konsultację do pacjenta czy klienta, zwracam uwagę na to, w jakiej pozycji odpoczywa kot w tym domu - podkreślała w "Pytaniu na śniadanie" Natalia Grochal, kocia behawiorystka.

Jak powinien spać kot?

Co oznaczają poszczególne pozycje kota podczas snu? Jeśli zwierzę leży na grzbiecie, odsłaniając brzuch, możemy być zadowoleni. Oznacza to, że czuje się przy nas w pełni bezpiecznie i jest naprawdę zrelaksowany. Jak wyjaśnia ekspertka, nie musimy się martwić, jeśli podczas snu macha wtedy łapkami czy rusza głową - to oznacza po prostu angażujący sen, który właśnie mu się śni.

Koty często śpią też "na krewetkę". Jeśli widzimy, że zwierzę "zwija się" tak, że dotyka tylnymi łapkami i ogonem głowy, nie musimy się martwić - to również oznacza głęboki, spokojny sen.

Pozycja "bochenkowa" u kota

Tzw. pozycja "na sfinksa", "na chlebek" lub "bochenkowa", czyli z łapkami podwiniętymi pod ciało może być dobra na krótką drzemkę. Warto jednak zwrócić uwagę, jeśli kot śpi tak regularnie - oznacza to gotowość do ucieczki. Być może coś w otoczeniu wywołuje u pupila stres i lęk.

- Im bardziej jest równolegle do podłoża, tym bardziej jest gotowy, żeby w razie czego odbić się i odskoczyć - tłumaczyła behawiorystka w "Pytaniu na śniadanie". - Im dalej od podłoża ma łapy, tym bardziej jest spokojny we własnym otoczeniu.

Pozycja bólowa u kota. Na co zwrócić uwagę?

Jaka pozycja kota powinna nas poważnie zaniepokoić? Natalia Grochal przywołuje tu tzw. pozycję bólową, którą czasem można pomylić z "chlebkiem". Jeśli jednak kot czuje ból, stara się zminimalizować kontakt brzucha z podłożem. Jak zaznacza behawiorystka, pozycja bólowa jest bardzo napięta.

- Widać, że zwierzę źle się czuje. Jest wygięte w łuk, ma podkurczone łapy, podciągnięty ogon blisko do ciała, zwieszony łeb - nos prostopadle do podłoża. Widać nawet napięcie twarzy, fibrysy mogą być rozczapierzone na wszystkie strony – opisuje.

Jeśli kot dodatkowo stał się osowiały lub agresywny, miauczy częściej niż zazwyczaj lub ma inne dolegliwości, które nas martwią, koniecznie umówmy się jak najszybciej do weterynarza.

