Kot gryzie w czasie głaskania? W ten sposób wysyła sygnał

Koty uchodzą za zwierzęta wyjątkowo niezależne, które raczej stronią od czułych gestów. Dotyk człowieka akceptują wyłącznie pod pewnymi warunkami , zazwyczaj szybko się niecierpliwią i denerwują. Czy to kwestia ich osobowości? A może nie zawsze potrafimy się z nimi obchodzić?

"Koty genetycznie nie różnią się za bardzo od swoich przodków. Ich mózgi prawdopodobnie nadal działają jak u żbików. Możliwe, że to im koty domowe zawdzięczają gwałtowne reakcje . (...) Nasza osobowość i płeć, obszary ciała kota, których dotykamy i jak ogólnie postępujemy z kotami, mogą odgrywać ważną rolę w tym, jak kot reaguje na nasz dotyk" - wyjaśnia cytowana przez serwis Na temat dr Lauren Finka, specjalistka ds. dobrostanu i zachowania kotów w fundacji Cats Protection.

Zwierzę nie zawsze ma ochotę na kontakt fizyczny z opiekunem i należy to uszanować. Po czym rozpoznać, że kot nie chce być w danym momencie głaskany ? Ekspertka wymienia kilka znaków ostrzegawczych: odwracanie głowy, gwałtowne ruchy ogonem, odpychanie człowieka łapą, drganie skóry, potrząsanie ciałem i oczywiście drapanie lub gryzienie. Wtedy najlepiej dać mu spokój.

Istnieją także gesty, które mogą wskazywać na to, że zwierzak wręcz domaga się pieszczot - sam inicjuje zabawę, ugniata łapkami, przyjaźnie mruczy, nie ma spiętego ciała, a jego uszy sterczą i są skierowane do przodu. Gdy po zaprzestaniu głaskania ponownie próbuje nawiązać kontakt fizyczny, to znak, że ciągle mu mało.