Kot ugniata pazurami? "Musimy zacisnąć zęby i cieszyć się"

Koci język nie jest łatwy w interpretacji. W końcu kot to indywidualista, który czasem ma na myśli coś zupełnie innego niż może nam się wydawać. Co zatem oznacza, kiedy kot udeptuje łapkami ciało człowieka? Behawiorystka, Zuzanna Rajchert, wyjaśnia na kanale Silver TV, jak należy rozumieć takie zachowanie kota, co nasz pupil pragnie powiedzieć i dlaczego nie należy go karać.