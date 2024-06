Mówi, kto "kradnie orgazmy". Jednoznacznie wskazała winnego

- W naszych organizmach często krąży wstyd "kościelny", który się kłóci z naturalną potrzebą radosnej ekspresji seksualnej - stwierdziła na wstępie. Dodała, że wiele kobiet, które nasiąknęły religią w dzieciństwie, mierzy się z wewnętrznym konfliktem pomiędzy czerpaniem cielesnej przyjemności a generującym wstyd i poczucie winy nauczaniem kościoła. - To są toksyczne uczucia - twierdzi Nowacka.

Jak mówi terapeutka - niesprawiedliwość religii wobec kobiet może wpływać na pojawienie się zaburzeń. - Weźmy pierwszą z brzegu zasadę: to kobieta musi trzymać dziewictwo do ślubu, nie wolno jej mieć żadnych seksualnych doświadczeń. Jeśliby się nie upilnowała, zyska miano nieczystej. A czy tak się mówi o mężczyźnie? Nie! - tłumaczy Nowacka.

- Stąd później biorą się zaburzenia lękowe u kobiet, które całe życie pozostają w kontroli. Obsesyjnie muszą pilnować swoich myśli, pragnień. Pilnować się, aby nie "kusić" mężczyzn. Zatem to kobieta czuje się odpowiedzialna za zachowania mężczyzny. Musi ograniczać ekspresję, nawet ubierać się odpowiednio; jak wylądują w łóżku, wina będzie tylko jej - komentuje.

Pytana o to, kto - jej zdaniem - "kradnie orgazmy", Nowacka odpowiada, że to religia katolicka, która - zasłaniając się Bogiem - zniekształciła seks.

- Wierzący i duchowni podpierają się Biblią, ale wiadome jest, że ona wymaga interpretacji. W mojej książce przypominam, że istnieją starsze niż Biblia zapiski, dotyczące historii proroków, którzy opowiadali historię łączności z wyższą siłą. Czemu nie możemy na świeżo użyć swojego rozumu, zamiast się podpierać księgami sprzed tysięcy lat, które zresztą zawierają metafory, ukryte kody, dopisane później fragmenty? Nie musimy w to wierzyć bezkrytycznie - mówi Nowacka.

Dodała też, że z drugiej strony mogą pojawić się np. uzależnienia od masturbacji czy seksoholizm. - Albo rozwój takich upodobań seksualnych, które nie przynoszą przyjemności, a same problemy. Zagrażają zdrowiu, nawet życiu. Na przykład silne duszenie, bicie do krwi. Tutaj zahamowania, a tu rozhamowania. Bo liczne zakazy, w tym religijne, właśnie to robią z człowiekiem: pozbawiają nas wolnej woli, kierując na jeden albo drugi biegun - podsumowała.