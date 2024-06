Wyjątkowo niebezpieczny seks. "Koszty ponosi kobieta"

W czasach popularności aplikacji randkowych zdecydowanie łatwiej umówić się na spotkanie zakończone niezobowiązującym zbliżeniem intymnym, a do jednorazowych przygód seksualnych przyznaje się wiele osób.

Louise Perry, dziennikarka, autorka książek i podcastów dotyczących m.in. związków, gościła w jednym z odcinków podcastu "Diary of a CEO". W rozmowie ze Stevenem Bartlettem poruszyła temat zagrożeń, jakie niesie za sobą seks z przypadkowymi osobami.

W rozmowie przytoczono też badanie przeprowadzone na jednym z amerykańskich college'ów, które wykazało, że większość studentów płci męskiej była skłonna do uprawiania seksu, gdy zaproponowała go nieznajoma kobieta. Z kolei propozycji od obcych mężczyzn nie przyjęła żadna ankietowana.

