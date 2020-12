Kraśko o kwarantannie narodowej. "To temat dla lekarzy, nie celebrytów"

- Czy miło jest spędzić święta w większym gronie rodzinnym? Bardzo. Ale nie żyjemy w normalnych czasach - powiedział dziennikarz. Prezenter zaznaczył też, że o zasadności wprowadzonych zdań tak naprawdę powinny mówić osoby z wykształceniem medycznym. Kraśko zwrócił również uwagę na to, że Polacy w przeciwieństwie do np. Amerykanów, nie przejmują się szczególnie pandemią, nie traktują jej poważnie.

O obostrzeniach powinni wypowiadać się lekarze

Dziennikarz podkreślił, że tymczasem sytuacja w kraju jest bardzo poważna, co widać przede wszystkim w statystykach dotyczących koronawirusa. Liczba zgonów (na 1000 osób) w Polsce z powodu koronawirusa jest najwyższa, jeśli porównać ją do sąsiednich państw.

"To pytanie na przykład do Andrzeja Sośnierza, byłego szefa NFZ, który od dawna krytykuje rząd, że w bardzo niewłaściwy sposób prowadzi akcję testowania. Testujemy 30 tysięcy osób, on od dawna mówi, że powinniśmy testować co najmniej 70 tysięcy" - powiedział Kraśko w rozmowie z Plejadą.