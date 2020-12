"Śmiać się czy płakać?" – rodzice załamani decyzjami rządu

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 28 grudnia w Polsce obowiązuje narodowa kwarantanna. Oznacza to między innymi, że dzieci ferie zimowe będą musiały spędzić w domach. Hotele i stoki narciarskie zostaną zamknięte. Młodzież do lat 16 od 8 do 16 nie będzie mogła wychodzić na zewnątrz bez opiekuna.

"No płakać mi się chce po prostu"

Kamila od listopada pracuje z domu, a jej 8-letni syn ma w tym czasie lekcje online. Nie przysługuje im możliwość korzystania ze szkolnej świetlicy.

- Jak usłyszałam o decyzji rządu, po prostu się załamałam – mówi w rozmowie z WP Kobieta. – Śmiać się czy płakać? Siedzimy w domu jak w więzieniu od dwóch miesięcy. Od marca było to samo. Moje dziecko wariuje, nie ma kontaktu z dziećmi, uwiesza się na mnie jak rzep – komentuje wzburzona.

Dla Kamili wizja nadchodzących ferii była jedynym, co dawało nadzieję na "lepsze".

- Jestem na granicy wytrzymałości psychicznej – przyznaje Kamila. – Mój syn też. Jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Tylko praca, szkoła, spanie. Emocje da się kroić nożem. Chciałam z nim pojechać w góry chociaż na tydzień. Żeby przez chwilę było normalnie – przyznaje.

Decyzja rządu dotycząca narodowej kwarantanny w praktyce oznacza, że na razie nic w życiu Kamili nie zmieni się na plus.

- Aż boję się mu powiedzieć, że nigdzie nie pojedziemy – przyznaje Kamila. – On na to czekał chyba bardziej niż na święta i Mikołaja. Co mam pani powiedzieć? No płakać mi się chce po prostu.

"No nic nie ma. Nic!"

Za to Paulina jest po prostu wściekła. Pomimo obostrzeń planowała wyjechać ze swoimi dwoma synami na narty.

- Mamy dość tych wszystkich obostrzeń i takiego życia – mówi zdenerwowana Paulina w rozmowie z WP Kobieta. – Tak się nie da! To trwa już prawie rok. Nie było Wielkanocy, majówki, baliśmy się jechać na wakacje gdziekolwiek, żeby nas nie zamknęli. Potem to ograniczenie liczby ludzi na święta. A teraz… dzieci mają siedzieć w domu na d…, nie mogą wyjść z domu. Nie ma ferii, nie ma jazdy na nartach. No nic nie ma. Nic! – denerwuje się.

Paulina była jedną z osób, które chciały skorzystać ze słynnej już opcji wynajęcia "schowka na miotły".

- Miałam zarezerwowany termin u bardzo sympatycznej pani – przyznaje. – Ja jestem wściekła, ale jak sobie o niej pomyślę, to serce mi się łamie. Przecież dla takich ludzi jak oni te decyzje oznaczają bankructwo. Oni sobie nie dadzą rady. I tym się nikt nie przejmuje.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował się na ogłoszenie narodowej kwarantanny w związku z widmem trzeciej fali pandemii koronawirusa. Jak mówił podczas konferencji, wprowadzenie jeszcze większych restrykcji ma kluczowe znaczenie przede wszystkim dla polskiej służby zdrowia. Jeśli dojdziemy do poziomu 10 tysięcy zachorowań, system opieki zdrowotnej w Polsce przestanie być wydajny. W praktyce oznacza to, że nie tylko pacjenci covidowi, ale też ci cierpiący na inne schorzenia mogą mieć problem z dostaniem się do lekarza. Obostrzenia obowiązujące od 28 grudnia do 17 stycznia mają spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.

