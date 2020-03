Krawcowe uszyją maseczki ochronne dla służby zdrowia. Wspaniała akcja Polek

W Internecie co chwilę pojawiają się nowe inicjatywy pomocy osobom starszym, ale również medykom. Z taką akcją wyruszyły również polskie krawcowe, które chcą szyć maski ochronne.

Na jednym z portali społecznościowych pojawił się fanpage, który natychmiast zyskał na popularności. Polskie krawcowe zobowiązały się do uszycia bawełnianych masek ochronnych, dla osób pracujących w szpitalach i ośrodkach pomocy. "Akcja szycia maseczek dla szpitali, hospicjów. Miejsc, gdzie przebywają starsi ludzie, dla fundacji zajmujących się wychodzeniem ludzi z bezdomności. Dla tych, którzy teraz tych masek najbardziej potrzebują" - czytamy na stronie.

Polskie krawcowe uszyją maseczki ochronne dla służby zdrowia

Chętnych szwaczek nie brakuje, jedna z inicjatorek akcji, napisała, że zaangażowanie społeczności przerosło jej oczekiwania. "Teraz napiszę coś osobistego, bo najzwyczajniej w świecie jestem wzruszona tym, że w takich sytuacjach potrafimy wszyscy się zjednoczyć. Napisały do nas zakłady obuwnicze, że wchodzą w to. Chcą z nami szyć maski. Zakłady, które szyją tapicerki. Piszą kobiety, mężczyźni, zakłady szwalnicze, prywatni przedsiębiorcy, prywatni ludzie, którzy chcą użyczyć samochodów do transportu, chcą koordynować akcje lokalne, firmy, które pomogą nam wykroić materiały, logistyka, firmy produkujące różne materiały - z pytaniami, czy się nadają, napisały dziewczyny z podobnej akcji na Instagramie, połączymy siły" – relacjonowała.