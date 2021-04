Kreacja Idy Nowakowskiej na finale "The Voice Kids 4". Musisz to zobaczyć

Nawet w ciąży - dużo pracuje

Celebrytka na czas ciąży nie zrezygnowała z pracy. Systematycznie pojawia się w śniadaniówce, a także zasiada w jury popularnego programu "Dance Dance Dance". Ostatnio poprowadziła również na żywo finał 4. edycji "The Voice of Kids".

Życie prywatne Idy Nowakowskiej

Ida Nowakowska od 2015 roku jest żoną Jacka Herndona. Wtedy to para, po kilku latach znajomości pobrała się w polskiej parafii w Los Angeles. Małżonkowie w tym roku na przełomie kwietnia/maju, zostaną po raz pierwszy rodzicami.

Po porodzie celebrytka nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego, tak zdradzili jej przyjaciele tygodnikowi "Party". Tancerka jeszcze przed porodem zadeklarowała, że poprowadzi kolejną edycję "The Voice of Kids". Podpisała już nawet umowę z produkcją, a zdjęcia rozpoczną się latem.

