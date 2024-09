Kreacja Mołek to petarda. Sprytnie uniknęła wulgarności

Dół był zachowawczy. Klasyczna spódnica w wersji maxi — prosty model z wysokim stanem, bez zdobień i wycięć. Show skradła góra. Magda Mołek udowodniła, że prześwity są wciąż w trendach. Czarna siateczka z golfem przylegała do ciała.

Czarny biustonosz typu bandeau to strzał w dziesiątkę. W przypadku tej kreacji bije na głowę koronkowe staniki. Dzięki temu Magda Mołek sprytnie uniknęła wulgarności , a z prześwitującymi elementami garderoby łatwo o taki efekt. Wyglądała zmysłowo, ale gustownie.

