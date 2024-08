Gruba podeszwa jest już passé. Mokasyny w stylu Mołek to numer jeden

Moda ma ogromną zdolność do kształtowania naszych preferencji. Nawet te trendy, które z początku wywoływały zdecydowany sprzeciw, potrafią z czasem zyskać na atrakcyjności. Tak właśnie było z mokasynami o traktorowej podeszwie – topornymi i masywnymi, które, mimo wygody, nadawały stylizacjom nieco dziwaczny charakter.

Traktorowe mokasyny są wyraziste, jednak to klasyczny model zyskuje teraz na popularności. Te buty można nosić na różne okazje – od formalnych, przez codzienne, po niezobowiązujące spotkania. Stylizacje Magdy Mołek są tego doskonałym przykładem.

Zdaje się, że mokasyny to jedne z ulubionych butów dziennikarki. Nosi je już od kilku sezonów . Dwukolorowy model połączyła z szerokim spodniami i białym T-shirtem. Idealna opcja na sezon przejściowy.

Jasne mokasyny nie przytłaczają stylizacji, co pozwala na większą swobodę w doborze dodatków. Wpisują się w trendy cichego luksusu i minimalizmu, które są cenione zarówno w modzie androgynicznej, jak i w zestawieniach ze spódnicami i sukienkami. Spójrzcie na Agnieszkę Woźniak-Starak . "Pani Agnieszko, czysta perfekcja i odwieczna inspiracja" - piszą internauci.

Mokasyny na płaskiej podeszwie, choć nawiązują do mody z minionych lat, potrafią łączyć retro z nowoczesnością . Ich elegancka forma przywodzi na myśl styl dawnych gwiazd, jak i współczesnych ikon mody. Klaudia Halejcio zestawiła je z małą czarną i rajstopami w groszki, tworząc zmysłową stylizację — w sam raz na wczesną jesień.

