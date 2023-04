Wyjątkowa współpraca. Samsung zaprezentował limitowaną kolekcję

"W Samsung nieustannie badamy ewolucję naszego języka projektowania, aby zapewnić naszym użytkownikom świeże, nowe sposoby wyrażania siebie poprzez nasze produkty" — powiedział Ik Soo Choi, Executive Vice President and Head of Sales and Marketing Team of Digital Appliances Business at Samsung Electronics. "Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem najnowszych niestandardowych projektów do produktów Bespoke jednocześnie nadając urządzeniom domowym kolorową i żartobliwą estetykę TOILETPAPER".